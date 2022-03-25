По подозрению в шпионаже задержан гражданин Польши, постоянно проживающий в Гродно, сообщили БелТА в КГБ.
“25 марта в Гродно по подозрению в шпионаже в пользу Республики Польша задержан гражданин Польши, постоянно проживающий в Гродно”, – рассказали в КГБ.
В ведомстве также утверждают, что “в ходе проведения неотложных следственных действий по месту жительства фигуранта генеральный консул Польши в Гродно Анджей Рачковски и консул польского генконсульства Мартин Хрустель в нарушение белорусского законодательства пытались воспрепятствовать проведению процессуальных действий”.
По факту неправомерных действий польских дипломатов проинформирован МИД Беларуси.
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