Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Кто поддержал решение Путина?

Абхазия

Одним из первых инициативу Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР поддержал президент Абхазии Аслан Бжания. Он подчеркнул, что Абхазия приветствует решение российского президента, так как оно «является справедливым, базируется на адекватной оценке геополитической реальности, соответствует современным вызовам и угрозам». При этом Украину Бжания обвинил в «искусственном затягивании дипломатического урегулирования конфликта».

Напомним, что Абхазия сама является непризнанной республикой.

Южная Осетия

С решением Путина признать ДНР и ЛНР также согласилась Южная Осетия. Пресс-служба главы республики Анатолия Бибилова опубликовала сообщение, в котором говорится, что Россия проявила невероятное терпение и выдержку в надежде на то, что Украина изберет курс к национальному примирению, но «эти ожидания были опровергнуты действиями украинского руководства».

Южная Осетия также не является признанным в мире государством.

Хуситы в Йемене

Признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР поддержали руководители мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Йемене. Они отметили, что одобряют решение России признать независимость республик, но при этом призвали к сдержанности и отказу от военных действий, которые могут истощить военный потенциал России.

Никарагуа

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик дает возможности избежать серьезных последствий конфликта в Украине.

Ортега полагает, что население ДНР и ЛНР проголосует за вхождение своих регионов в состав РФ, если состоится референдум по этому вопросу.

Сирия

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что правительство страны поддерживает решение Путина признать независимость ДНР И ЛНР. По его словам, это важное событие, которое «поистине является вехой в истории».

«Сирийская Арабская Республика полностью поддерживает то заявление, которое сделал президент Путин… Мы выражаем нашу полную солидарность с Донецкой и Луганской республиками», – сказал он.

Нагорный Карабах

Поддержал инициативу Путина и президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

«От имени властей и народа Республики Арцах приветствую решение президента РФ Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик», – сказал он.

Арутюнян также подчеркнул, что «право наций на самоопределение и построение собственного государства является неотъемлемым для каждого народа и основополагающим принципом международного права».

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