Истории мужчин, работающих мастерами по маникюру и бровистами

Сегодня не принято делить профессии на мужские и женские. Феминизм и борьба за равноправие полов смыли гендерные границы.

И нет ничего постыдного в том, что, например, бывший офицер рисует девушкам красивые брови, а экс-­слесарь из локомотивного депо «пилит ногти». Журналист газеты «Белорусы и рынок» нашел героев, которые не побоялись уволиться с классического, как раньше считалось, места работы и нашли нестандартное дело по душе.

«Многие считали меня геем, потому что я зани­маюсь маникюром»

Михаил Голуб в свое время тоже занимался традиционной мужской работой: был слесарем в локомотивном депо Гомеля. На предприятии он успел попробовать себя на разных должностях и, как признается сам, даже не думал что-то менять. Идея стать мастером по маникюру пришла в 2019 году, когда он ожидал свою жену в салоне красоты.

— Меня удивило, что у мастера на работу уходит более двух с половиной часов. Я заинтересовался: а работают ли в бьюти-сфере мужчины? Оказалось, есть мастера-парикмахеры, другие специалисты, а вот мастеров по маникюру нет. Это был вызов для меня: захотелось сломать стереотипы и освоить новое дело.

Михаил нашел в Гомеле организацию, где обучали специалистов с нуля. Записался. И в учебном классе оказался единственным мужчиной. Он рассказывает, что не раз замечал странные взгляды своих сокурсниц и преподавателей, но старался не придавать им какого-то значения. А спустя месяц ушел из этой школы:

— Пользы от этих занятий было минимум, а стоил курс больше 100 долларов. После этого через знакомых нашел студию, где мастер-практик согласился учить меня индивидуально и давать реальных клиентов. А еще через два месяца владелица одного из салонов предложила трудоустройство. Я согласился и стал нейл-мастером. Считаю, что мне повезло, потому что не каждого начинающего мастера сразу берут на работу. Во многом помог пол: студия получила дополнительную рекламу за счет того, что у них работает мастер-мужчина.

Михаил совмещал работу в индустрии красоты со сменами в локомотивном депо: подрабатывал в салоне в день перед ночной сменой и после отсыпного дня. В таком режиме его хватило на год.

— Я понял, что нужно сосредоточиться на чем-то одном. Прикинул, что, работая мастером маникюра, я имею гораздо больше перспектив, чем слесарем в депо, и написал заявление об увольнении. Начальство отреагировало адекватно, а в отделе кадров меня сравнили с Сергеем Зверевым и сказали, что я многого добьюсь в этой сфере.

Затем было еще полтора года работы в салоне красоты. За это время Михаил сразу столкнулся с предрассудками: например, многие считали его геем только потому, что он занимается маникюром. Была категория клиентов, которые шли в салон только ради того, чтобы посмотреть на мастера-мужчину. Но и этот факт нисколько не расстраивал нашего собеседника.

— Зачем думать о негативе, если на этом поприще можно зарабатывать? К тому же я, как и хотел, разрушал стереотипы и о мужских, и о женских профессиях.

В январе 2022 года Михаил перебрался в Минск и стал бренд-технологом компании по производству гель-лаков. Эта должность совмещает обязанности тестировщика продукции и специалиста, который отвечает за ее продвижение.

Но и работу мастера по маникюру он не бросил.

— Я по-прежнему «пилю ногти», просто делаю это гораздо реже. Сейчас хочу сделать себе имя и развиваться на новой позиции. В перспективе можно запустить свои курсы для начинающих и дальше развивать личный бренд.

«Знакомые смеялись: недавно по два месяца проводил на военных полигонах, а сейчас делаешь девочкам брови»

Когда-то Денис Кацубо хотел связать свою жизнь с Вооруженными силами, и у него получилось: молодой человек стал офицером. Его будущее было распланировано: много лет службы и постепенное продвижение по армейской карьерной лестнице. Но со временем он понял, что быть военным все-таки не для него.

— Я человек творческий, и мне просто негде было реализовывать свой потенциал. Поэтому я написал рапорт и ушел из Вооруженных сил. Ушел в никуда, не понимая, чем буду заниматься дальше, — вспоминает он.

Первое время Денис подрабатывал в клининговой компании, а в свободное время искал новую для себя профессию. Однажды он увидел рекламу в Instagram: «Салон красоты ищет мужчин для обучения востребованным в бьюти-сфере специальностям».

— Там предлагали научиться делать брови, ресницы и ногти. Но больше всего меня подкупило то, что учить меня будут только парни, а в дальнейшем и работать буду только с ними. Поэтому я рискнул и записался на собеседование.

Бывший офицер прошел несколько этапов отбора и начал обучение. По окончании курсов устроился в этот же салон красоты мастером-бровистом.

— Все знакомые смеялись, когда я рассказывал им о новой работе. Мол, как это, ты военный, еще недавно по два месяца проводил на военных полигонах, а сейчас делаешь девушкам брови? Мать тоже сначала не поняла, говорила, что в 90-х за такую работу мужчина мог отхватить по лицу.

В том числе и поэтому первые месяцы работы были напряженными и нервными. К тому же у него не получалось справляться с заданиями так же быстро, как опытным мастерам. Но молодой человек вытерпел и добился нужного уровня мастерства. Дальше стало легче. Еще через пару месяцев Денис подтянул свои навыки до такого уровня, что сам смог обучать новичков профессии. А после первого года работы перешел в другой салон красоты, с более высоким заработком.

— Там мне платили 40 % от выручки с каждого клиента. Сделать одни брови в среднем стоит 35 рублей, то есть я могу рассчитывать на 14 рублей за 40 минут работы. И это при условии, что мне не нужно оплачивать расходные материалы и аренду помещения: все это лежит на владельцах салона.

Денис получает удовольствие от того, что делает. К тому же его новая работа имеет массу преимуществ: не привязан к определенному графику, можно управлять своим временем и брать столько клиентов, сколько нужно тебе.

— Когда я рассказал об этом своим знакомым, которые в свое время немного иронизировали по поводу моего выбора, они поутихли и стали уважительнее относиться к моей работе. Но это не главное. Важнее, что я кайфую от каждого дня.

За все время в профессии Денис Кацубо ни разу не столкнулся с дискриминацией со стороны женщин. Наоборот, им нравится приходить на процедуру к парню. Общение с противоположным полом расслабляет и делает людей раскованнее.

Какие перспективы у бровиста? Денис говорит, что со временем можно развить личный бренд, собрать свою целевую аудиторию и открыть собственную студию. Еще одна возможность — поставить на поток обучение новичков. Одним словом, бровисту, как и любому другому специалисту, есть куда расти. Было бы желание работать над собой и развиваться.

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