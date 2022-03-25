Гиперзвуковая гонка

Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия

В 2021 году пандемия продолжила влиять на большинство сфер жизни, но оборонная промышленность не сбавляла, а где-то и наращивала темпы. Ведущие страны продолжали испытания гиперзвукового оружия и покорение рынков, а новые дроны меняли облик современных вооруженных сил.

Пожалуй, главным веянием минувшего года стало наращивание темпов гонки гиперзвуковых вооружений.

В 2021 году Россия провела серию испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводных и надводных носителей. В октябре стало известно о завершении испытаний с подводного носителя. Ракета, запущенная с подводной лодки «Северодвинск», успешно поразила цель в Белом море. Также продолжились испытания ракеты на надводном корабле.

Российские запуски стали одной из главных тем для зарубежных обозревателей. С одной стороны, иностранные издания напоминали об опасности, которую несет новое оружие России, с другой – искали изъяны в засекреченном оружии. В большинстве материалов «Циркон» называют главной опасностью авианосным ударным группам Военно-морских сил (ВМС) США. Также гиперзвуковую ракету наряду с перспективными зенитными ракетными системами считают одним из инструментов создания «зонтов», которые прикроют Крым и акваторию Балтийского моря.

При этом в США интенсивность работ над гиперзвуковым оружием также возросла. В 2021 году начались испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) с управляемым боевым блоком. Ракету пытались запустить с борта бомбардировщика B-52H, но три попытки оказались безуспешными. Причины неудач выяснить пока не удалось, а представители ВВС ограничиваются надеждой на скорое возобновление запусков.

В 2021 году США добились большего прогресса во внедрении гиперзвукового оружия наземного базирования. Опытная батарея гиперзвуковых ракетных комплексов Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) Dark Eagle («Темный орел») поступила в распоряжение американских артиллеристов в октябре. Еще до размещения комплекса в войсках в Соединенных Штатах описывали возможности системы. К примеру, министр Армии США (гражданская должность в Министерстве обороны) Райан Маккарти заявил о высокой точности гиперзвукового планирующего блока, а в публикации Popular Mechanics предположили, что ракета комплекса LRHW позволит поражать цели в Москве из Лондона.

На этом фоне испытания в Китае и КНДР кажутся вполне рядовыми. Например, в Китае произвели запуск ракеты, который американские аналитики отнесли к испытанию гиперзвукового оружия. Однако в Китае отрицают отношение испытаний к сфере обороны. Пхеньян испытания гиперзвукового оружия в КНДР не отрицал, но часть экспертов усомнилась в способности промышленности Северной Кореи достичь успеха в гиперзвуке. Все эти события демонстрируют, что темпы гонки вооружений в новой дисциплине будут только нарастать.

Ведущие страны не только работают над гиперзвуковым оружием, но и разрабатывают методы противодействия новой угрозе. В октябре российские войска провели учения противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО). На маневрах отрабатывали борьбу с крылатыми ракетами, гиперзвуковыми целями и малозаметными летательными аппаратами. В свою очередь, аналитики Исследовательской службы Конгресса США опубликовали обновленный доклад «Гиперзвуковое оружие: Справочная информация и вопросы для Конгресса». В нем отметили, что в 2021 финансовом году Минобороны США запросило 3,2 миллиарда долларов на разработку гиперзвукового оружия, а на 2022 год объемы финансирования хотят увеличить на 18,8 процента. Все это указывает на то, что в ближайшие годы значение гиперзвукового оружия как главного аргумента силы будет только расти.

Поле боя – космос

Конец 2021 года едва не обернулся крупнейшим космическим скандалом.

15 ноября космонавтам МКС предложили перейти на корабль «Союз-19», чтобы укрыться от космического мусора. Госдепартамент США в тот же день обвинил Россию в безрассудных испытаниях противоспутникового оружия, которые якобы привели к появлению опасного космического мусора.

Позже в Минобороны России подтвердили, что 15 ноября прошли испытания, в результате которых был сбит недействующий спутник «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что обломки спутника не представляют угрозы для космической деятельности. Оборонное ведомство опубликовало видео, доказывающее безопасность обломков для МКС. Несмотря на заверения российской стороны, зарубежные представители осудили российские испытания. В МИД Германии посчитали, что испытания могут привести к эскалации, а министр обороны США обвинил Россию в саботаже международной стратегической стабильности.

Между тем еще до российских испытаний МКС пришлось делать маневр для уклонения от обломков китайского спутника Fengyun-1C, который военные КНР сбили еще в 2007 году. Более того, в июле Китай обвинили в испытаниях противоспутникового оружия. Представитель Космических сил США сообщил, что Пекин испытывал систему частично орбитального бомбометания. Также в 2021 году в Китае протестировали роботизированное устройство, которое позволяет выводить спутники из строя. Но эти события в отличие от российских испытаний не вызвали резонанса.

США в 2021 году приходилось ограничиваться критикой космического оружия конкурентов. В августе источники Breaking Defence заявили о разработке в США противоспутникового оружия. Считается, что неназванная система, которую хотели показать в августе, может использовать микроволновую пушку, лазер или постановщик помех для поражения космических аппаратов. Правда, в назначенный срок систему не продемонстрировали, что дало пищу предположениям об отставании США в гонке космических вооружений.

Комментируя российские испытания, главный редактор международного журнала Space Policy Димитриос Строикос предрек начало гонки вооружений в космосе. Позже в подобном ключе высказался и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, отметивший, что будущие войны начнутся с космоса. 2021 год показал, что космическое пространство уже превратилось в полигон.

Роботы и беспилотники

Прошлый год запомнится повышенным вниманием к наземным и воздушным беспилотным платформам. Новые беспилотники демонстрировали как на выставках, так и на полигонах. Стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси «Запад-2021» стали одной из иллюстраций этой тенденции. В ходе маневров беспилотники «Иноходец» выполняли разведку и поражали цели управляемыми ракетами, а БПЛА «Форпост-Р» поразил наземную цель бомбами. Два аппарата входят в состав комплекса «Ласточка», который дебютировал на учениях.

Также 2021 год раскрыл новые грани применения БПЛА. Прототип американского беспилотника MQ-25 Stingray впервые в истории провел воздушную дозаправку самолета. Истребитель F/A-18F Super Hornet ВМС США получил около 150 килограммов топлива. В марте первый полет совершил прототип ведомого беспилотника Boeing Loyal Wingman. Перспективный аппарат сможет работать в связке с пилотируемыми самолетами. Несмотря на то что это лишь прототипы, уже сегодня они показывают образ ближайшего будущего, где беспилотные платформы будут действовать в одном строю с пилотируемой техникой.

Отдельно стоит отметить прогресс в разработке тяжелых ударных беспилотников. В феврале 2021 года Минобороны России заключило контракт на покупку установочной партии тяжелых ударных БПЛА «Альтиус». Уже летом оборонное ведомство сообщило о первом применении оружия перспективной беспилотной платформы. Под занавес года в России провели выкатку беспилотника С-70 «Охотник» с плоским соплом. Малозаметный БПЛА стал первым российским летательным аппаратом с такой деталью. Эта особенность снижает заметность летательных аппаратов. Обозреватели предположили, что после отработки использования плоского сопла на С-70 новую деталь получит российский истребитель Су-57.

Тем временем в Турции приняли на вооружение первый тяжелый ударный БПЛА. Компания Baykar, которая создала один из самых упоминаемых беспилотников 2020 года, завершила испытания Akinci. Производитель заявляет, что тяжелый аппарат сможет запускать крылатые ракеты воздушного базирования, но в 2021 году доказать это не успели. Тем не менее работа над перспективными образцами показывает, что в скором времени грань между ударными самолетами и беспилотниками станет еще тоньше.

На земле также продолжали осваивать роботизированные системы. На уже упомянутых учениях «Запад-2021» российские военные впервые массово применили серийные роботизированные платформы «Нерехта», «Уран-6», «Платформа-М» и «Уран-9». Роботы действовали в боевых порядках, осуществляя прикрытие и выполняя разведывательные задачи. Параллельно в России продолжалась работа над робототехнической платформой «Маркер».

В рамках эксперимента робот обеспечивал охрану космодрома «Восточный»

Российским боевым роботам, наряду с гиперзвуковыми испытаниями, зарубежные медиа уделяли особое внимание. Так, в газете Минобороны США Stars and Stripes отметили, что использование роботов на учениях является шагом к созданию полностью роботизированных подразделений. В свою очередь Forbes отметили, что испытания «Маркера» демонстрируют прогресс в развитии беспилотных технологий в России.

Американские военные не отставали от коллег в освоении роботизированных платформ. В череде испытаний перспективных машин выделяется первое использование роботов в качестве условного противника на учениях. В рамках концепции MUM-T (Manned-Unmanned Teaming, взаимодействие человек-машина) роботизированные платформы выполняли ряд боевых задач.

2021 год стал отложенной революцией и фундаментом для многих перспективных разработок, которые вскоре могут встать в строй. Именно тем беспилотникам, которые сегодня проходят испытания, в ближайшем будущем предстоит заправлять самолеты, охранять важные объекты и поддерживать войска.

Шах и мат

В 2021 году российские вооруженные силы получили первый Су-57. В январе самолет, собранный на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ имени Юрия Гагарина), передали в один из авиаполков Южного военного округа. Это несомненно важное событие стало вехой в многолетней разработке Су-57, но его затмила другая премьера от «Сухого».

В июле в России показали, пожалуй, главную авиационную новинку года. Однодвигательный истребитель Checkmate, также известный как Су-75, окрестили конкурентом американского самолета пятого поколения F-35 Lightning II, а в «Ростехе» отметили экспортную направленность самолета. Гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов отметил, что стоимость летного часа Су-75 будет в семь раз ниже стоимости эксплуатации F-35. При этом самолет будет малозаметным, а его радар оснастят активной фазированной антенной решеткой (АФАР). На авиасалоне Dubai Airshow глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что на КнААЗ начали строительство нескольких самолетов для испытаний. Пока же речь идет о демонстрационных образцах – эксплуатацию самолета планируют начать в 2023 году.

Несмотря на то что Су-75 пока остается на земле, его появление и перспективы оценили, пожалуй, все иностранные профильные издания. Однодвигательный самолет пятого поколения концептуально похож на американский F-35, поэтому большинство публикаций основаны на сравнении двух конструкций.

По традиции, обозреватели чередовали сомнения в способности России выпустить новый самолет с описанием возможностей, которые сделают Checkmate лучшим в своем классе. Правда, потенциальных конкурентов Су-75 пока сравнивали только с заявленными характеристиками российской новинки, что не помешало журналу Aviation Week & Space Technology включить Checkmate в число главных достижений 2021 года в боевой авиации.

Пожалуй, самыми популярными зенитными ракетными системами в прошлом году стали российские С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей». Если первая чаще упоминалась в контексте международных отношений и рынка вооружений, то новейшая С-500 привлекала экспертов своими характеристиками. В июле новая система выполнила боевые стрельбы, успешно поразив цель, а уже 16 сентября вице-премьер Юрий Борисов сообщил о завершении госиспытаний и начале поставок С-500 в войска.

В ходе заседания Военно-промышленной комиссии президент России Владимир Путин отметил, что С-500 входит в число российского вооружения, превосходящего зарубежные аналоги. Часть зарубежных изданий придерживалась того же мнения, называя систему вызовом для НАТО и угрозой пилотам современных стелс-самолетов.

Впрочем, не обошлось и без панацеи – журнал The National Interest назвал перспективный американский бомбардировщик B-21 Raider неуязвимым для ракет С-500. Правда, виртуальное противостояние основано на характеристиках С-500, большинство из которых неизвестны, и фантазиях о возможностях нелетавшего B-21.

В 2021 году представители ВВС США заявили о создании двух опытных образцов самолета, которые полетят не ранее 2022 года

Тем временем Великобритания приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre. Новый комплекс заменил оружие, которое эксплуатировали с 1970-х годов. Британские ресурсы заявляют, что Sky Sabre может управлять 24 ракетами, а каждый боеприпас способен поразить цель размером с теннисный мяч. Впрочем, российские эксперты отметили, что подобную точность могут продемонстрировать даже комплексы советской разработки.

Говоря о наземной технике, в первую очередь стоит отметить поставки танков «Армата». При этом машины получат новый боеприпас. Это станет важной вехой в истории танка, который разрабатывают с 2009 года. После каждого переноса испытаний машины или ее поставок в войска зарубежные эксперты пытались найти причины, по которым серийное производство «Арматы» невозможно. Вероятно, начало эксплуатации даст пищу для обратных прогнозов. Более того, в 2021 году танк впервые презентовали на зарубежной площадке. Демонстрацию «Арматы» на выставке IDEX в Абу-Даби можно рассматривать как свидетельство прогресса, ведь в России машину показали в далеком уже 2015 году.

Покупатели и союзники

В 2021 году оружие становилось предметом споров и влияло на межгосударственные отношения. США не оставляли попыток влиять на Турцию, которая приобрела российские системы ПВО С-400. За отказ от использования российских ЗРС США предложили Эрдогану неназванную альтернативу, но это не возымело эффекта: в сентябре турецкий президент сообщил о намерении купить дополнительные С-400.

В октябре Турцию исключили из программы F-35, что вызвало бурную реакцию. Так, в компании, которая производит двигатели для самолета, отметили, что выход Турции из проекта приведет к удорожанию силового агрегата Pratt & Whitney F135. При этом лишение Турции F-35 дало повод для оптимизма в российском экспертном сообществе.

Российские истребители Су-35 и Су-57 рассматривали как альтернативу американским самолетам. Тем не менее Турция продолжила торг за самолеты с Вашингтоном. Также Стамбул прорабатывал покупку американских истребителей F-16. В США предложили самолеты в качестве альтернативы F-35. Правда, уже в ноябре источники анонсировали встречу делегаций оборонных ведомств США и Турции по поставкам F-35.

Другой спор, в центре которого были вооружения, прошел не так гладко.

В сентябре стало известно о договоре в сфере обороны между Вашингтоном, Лондоном и Канберрой. Блок AUKUS, официальной целью которого стало отстаивание интересов в Индо-Тихоокеанском регионе, оказал влияние и на оборонные контракты. В рамках договора Австралия получит технологии создания атомных подводных лодок, что позволило Канберре выйти из соглашения с французской компанией Naval Group.

В Париже подобный маневр назвали «ударом в спину»

Крупнейший контракт между Австралией и Францией предполагал постройку 12 субмарин класса Attack. Скептики из США увидели в AUKUS угрозу для собственных ВМС. В Гудзоновском институте посчитали, что постройка 12 субмарин для Канберры лишит верфи США возможности создавать лодки для нужд американских ВМС. Не обошлось и без оценки российской реакции на договор. В публикации Defence News отметили, что новый баланс сил вынудит Китай покупать у России подлодки в обмен на авианосцы. Такую перспективу назвали тревожным наследием сделки. Впрочем, пока ни Пекин, ни Москва не спешат загружать верфи взаимными заказами.

На этом фоне отношения Индии и России в области вооружений вызывают оптимизм. В декабре страны подписали контракт на производство более 600 тысяч автоматов АК-203. Производство автоматов наладили на совместном предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited в городе Корва. Месяцем ранее посол Индии в России Бала Венкатеш Варма заявил, что Дели дополнительно закупит истребители МиГ-29 и Су-30МКИ, автоматы, а также танки Т-90.

В 2021 году Россия продолжила осваивать экспортный рынок беспилотников. Источники заявляли о нескольких заявках на поставку беспилотников «Орион-Э» с ракетами «Вихрь-М». Также иностранные покупатели получили 50 дронов «Орлан-10Е» российского производства.

В начале июля 2021 года некоторые американские издания призвали нарастить поставки вооружения в Польшу, которая находится «на передовой» противостояния с Россией. Подобные призывы не были сенсацией, но в том же месяце вице-премьер Польши Ярослав Качиньский объявил о покупке четырех батальонов танков Abrams. В польском оборонном ведомстве уточнили, что речь идет о 250 машинах, которые планируют получить в 2022 году. В польских СМИ позиционируют грядущие поставки как важный шаг в укреплении обороноспособности страны, но ряд экспертов отмечает, что помимо танков существует множество других угроз, которым нельзя противостоять с помощью «Абрамсов».

(По материалам зарубежной прессы.)

Публикация из № 24 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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