Владимир Путин нашел, чем ответить на заморозку золотовалютных резервов и угрозы Запада не отдавать России плату за энергоносители до окончания спецоперации на Украине: все расчеты за российский газ из долларов переводятся в рубли. «Пока начнем с этого», — заявил он на совещании с членами правительства, дав понять, что аналогичные решения могут быть приняты и в отношении других товаров российского экспорта, пишет газета «Московский комсомолец».

Если Европа откажется от ультиматума, федеральный бюджет может лишиться значительной части своих доходов. Однако шансы на такой исход невелики — многие страны ЕС уже заявили, что не видят альтернативы российскому газу. Однако Джо Байден по-прежнему собирается уговаривать европейских партнеров отказаться от российских энергоносителей. Теперь у хозяина Белого дома появился новый аргумент: Россия больше не будет принимать платежи за газ в долларах и в евро, как это предписано заключенными соглашениями. Все расчеты с недружественными государствами переводятся в рубли.

На совещании с членами правительства Владимир Путин пояснил, что после того, как золотовалютные резервы ЦБ оказались заморожены, а мир потерял доверие к обязательствам коллективного Запада, «поставлять наши товары и получать за них оплату в долларах или евро не имеет смысла». Надо отказаться от использования всех «скомпрометировавших себя валют», в первую очередь при оплате газа. При этом объемы поставок и цена топлива, указанная в контрактах, останутся прежними. Изменения коснутся только валюты платежа. Перевод расчетов за газ в российскую национальную валюту должен укрепить изрядно ослабевший рубль. А также нанести удар по доллару — ведь десятки миллиардов «зеленых» не будут обеспечены в обороте.

Однако зарубежным покупателям переход на рубли сулит непредсказуемые валютные риски и рост транзакционных издержек. Более того, комментируя подобные инициативы, эксперты ранее говорили, что подготовка таких операций — дело не одного месяца и даже не одного года. А тут все организационные вопросы предписано утрясти за неделю. Но никто из чиновников, выслушав Путина, и глазом не моргнул. По всей видимости, в Совмине уверены, что Европе от российского газа деваться некуда: партнеры будут играть по предложенным Москвой правилам.

Президент Сербии Александар Вучич отметил, что решение Росси принимать оплату за поставки природного газа в рублях стало большой проблемой для всего мира.

Вучич отметил, что в список недружественных стран попали и соседи России, например, Венгрия. Он высказал мнение, что у Будапешта не было возможности в сложившейся ситуации поступить по-другому, и высказал опасение, что Венгрия не сможет платить за газ в рублях:

– У нас нет своих газа и нефти, мы на 100% зависим от импорта. Для многих малых стран это будет невыносимо, – сказал он.

Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна. Однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями. Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях.

По итогу обсуждения возникшей проблемы со своими коллегами, Председатель Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен сочла решение России рассчитываться за газ в рублях попыткой обойти введенные Западом санкции. Она подчеркнула, что это станет нарушением контракта:

– Это являлось бы попыткой обойти санкции, мы не допустим действий в обход наших ограничений. Время, когда энергетика могла использоваться для шантажа, прошло.

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