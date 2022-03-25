Компания Санофи подтвердила, что поставки всех препаратов в Россию сохранятся в прежнем объеме.
“Санофи остается верной своей цели – обеспечивать доступ пациентов к необходимым лекарственным препаратам и вакцинам”, – заявили в компании.
Расходы, не связанные с этой деятельностью в России и Беларуси, будут приостановлены. Это включает в себя все расходы на рекламу и продвижение. Будет прекращен набор новых пациентов для участия в текущих клинических исследованиях. Участие пациентов, уже включенных в программы, будет продолжено.
“Полное прекращение нашей деятельности лишит пациентов жизненно важных лекарств и вакцин и только ухудшит их состояние. Такой подход противоречит миссии нашей компании, поэтому мы, как и прежде, будем сфокусированы на помощи пациентам и обеспечении доступности препаратов пациентам”, – подчеркнули в компании.
Санофи — инновационная глобальная компания, работающая в области здравоохранения.
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