Компания Санофи подтвердила, что поставки всех препаратов в Россию сохранятся в прежнем объеме.

“Санофи остается верной своей цели – обеспечивать доступ пациентов к необходимым лекарственным препаратам и вакцинам”, – заявили в компании.

Расходы, не связанные с этой деятельностью в России и Беларуси, будут приостановлены. Это включает в себя все расходы на рекламу и продвижение. Будет прекращен набор новых пациентов для участия в текущих клинических исследованиях. Участие пациентов, уже включенных в программы, будет продолжено.

“Полное прекращение нашей деятельности лишит пациентов жизненно важных лекарств и вакцин и только ухудшит их состояние. Такой подход противоречит миссии нашей компании, поэтому мы, как и прежде, будем сфокусированы на помощи пациентам и обеспечении доступности препаратов пациентам”, – подчеркнули в компании.

Санофи — инновационная глобальная компания, работающая в области здравоохранения.

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