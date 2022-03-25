Сказочный плащ-невидимка Гарри Поттера постепенно становится реальностью. Британский стартап Invisibility Shield сообщил о создании материала, находясь за которым, любые предметы становятся невидимыми.

Чтобы заработать на дальнейшие исследования, компания разместила свое изобретение на Kickstarter. Стать обладателем щита прямоугольной формы из чудо-материала размером 90 х 60 см можно за 400 долларов, пишет Техкульт.

Одно из его главных достоинств — способность работать без источника питания. И все же используемая здесь технология — всего лишь хитроумный оптический трюк, своеобразная забавная инженерия. Щит с помощью прецизионной матрицы линз направляет основную часть света, отраженного от объекта, в сторону от наблюдателя. Таким образом скрытый за щитом объект становится фактически невидимым.

Щит не в состоянии идеально воспроизвести «картинку», находящуюся за спрятанным объектом. В результате она представляет собой некое размытое изображение.

Как сообщают на Kickstarter разработчики, наибольший эффект достигается на однородных фонах — к примеру, на фоне листвы, травы, песка, неба и рельс.

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