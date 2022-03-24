Всемирная торговая организация останавливает рассмотрение заявки Беларуси на ее вступление, сообщает Смартпресс.
“Мы решили, что Беларусь не подходит для членства в ВТО. Мы далее больше не рассматриваем ее заявку на вступление”, – говорится в документе.
ВТО – специализированное учреждение ООН, международный орган, осуществляющий разработку и внедрение новых соглашений в области мировой торговли, а также надзор за их исполнением. В настоящее время организация объединяет 164 государства, каждое из которых должно предоставлять другим членам режим наибольшего благоприятствования в торговле. На их долю приходится 98% мировой торговли.
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