По сегодняшним данным польского Министерства здравоохранения, в этой стране отменяются коронавирусные ограничения. Также для въезжающих в Польшу отменяется семидневный карантин, который был обязательным ранее.

Изменения вступят в силу 28 марта. С этого дня не нужно будет в обязательном порядке носить маски в помещениях, исключением станут больницы. Также с будущего понедельника отменяется карантин после пересечения границы Польши. Кроме того, не нужна будет самоизоляция и карантин для тех, кто проживает с заболевшим. Пациентам, у которых будет положительный результат на коронавирус, нужно будет изолироваться дома, пишет Onliner.

На днях также стало известно, что обязательный масочный режим на улицах отменяется и в Грузии. Такое решение принял местный Координационный совет по борьбе с коронавирусом.

— Упраздняется обязательное ношение медицинских масок в открытых пространствах и будет иметь лишь рекомендательный характер. В общественном транспорте и закрытых помещениях на данном этапе ограничение сохраняется, — сказал глава оперативного штаба совета Георгий Гибрадзе и добавил, что также будут сняты ограничения по количеству посетителей в заведениях и на мероприятиях. Также с 1 марта Грузия отменила ПЦР-тест на третий день после приезда в страну.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»