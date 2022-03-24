СМИ: США готовят план на случай ядерного удара России

В Белом доме готовят план на случай, если Россия решит применить ядерное оружие, пишет Смартпресс со ссылкой на New York Times со ссылкой.

По информации издания, речь идет о так называемой группе “Тигр” – оперативной группе по чрезвычайным ситуациям в Совете национальной безопасности США. Как пишет New York Times, группа изучает ответы на возможное применение Россией ядерного оружия, в частности в Украине, а также на потенциальное нападение России на конвои с оружием и помощью, которая предназначается Украине, на территории стран НАТО.

Кроме того, в Белом доме рассматривают варианты “распространения” военных действий на другие страны, в том числе Грузию и Молдову, и изучают, как подготовить европейские страны к наплыву украинских беженцев “в масштабах, невиданных ранее”.

Ранее в Кремле заявляли, что применят российский ядерный арсенал только “в случае угрозы существования страны”.

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