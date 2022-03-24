Ради встречи с онлайн-знакомой мужчина угнал несколько автомобилей

Следственным комитетом завершается расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя агрогородка Губичи, который воспользовался чужими автомобилями для поездки к своей знакомой.

Согласно материалам дела, вечером 12 февраля нетрезвый молодой человек возвращался домой из гостей. По дороге он замерз и захотел погреться в стоявшей на улице чужой «Ниве». Водительская дверь оказалась не заперта, и мужчина беспрепятственно проник в автомобиль. В салоне он нашел ключи от автомобиля и надумал съездить в город Ветку для личной встречи со своей интернет-знакомой. До этого пара длительное время переписывалась и общалась по телефону.

«Нива» не завелась. Недолго думая, мужчина забрался в стоявший рядом незакрытый «Пежо» и завел его. Фигурант доехал до Буда-Кошелево. Возле здания почты автомобиль заглох. Житель агрогородка решил продолжить путешествие на другом транспорте. Молодой человек отправился во дворы многоквартирных домов для поиска подходящего варианта. Потерпев неудачу с тремя автомобилями, обвиняемый обнаружил открытый «Форд Транзит» и угнал его. В пути следования он уведомил по телефону девушку о том, что едет к ней на свидание.

Путешествие в соседний райцентр растянулось до обеда 13 февраля. В дороге мужчина останавливался на сон. Приехав наконец в Ветку, он совершил мелкое ДТП – повредил другой автомобиль при перестроении. Водителя доставили для разбирательства в РОВД. Правоохранители выяснили, что он передвигался на угнанном автомобиле и без водительского удостоверения. С девушкой молодой человек так и не встретился…

Следствие квалифицировало действия жителя Буда-Кошелевского района по ч.2 ст.214 (угон, совершенный повторно) и ч.1 ст.14, ч.2 ст.214 (покушение на угон) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи и угон.

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