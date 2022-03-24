В польской компании подчеркнули, что контрагент не может по своему желанию менять способ регулирования оплаты.

Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из РФ на рубли, пишет ТАСС.

“Такой возможности особо нет”, – сказал в четверг на пресс-конференции глава компании Павел Маевский. “Ямальский контракт, деталей которого я раскрывать не могу, предусматривает способ регулирования цены”, – утверждал он.

По словам Маевского, “контрагент не может по своему желанию менять способ регулирования оплаты”. “Мы будем реализовывать контракт так, как обязаны”, – добавил он.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»