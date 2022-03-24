Жертвой мошенников стал 89-летний минчанин, который передал аферисту деньги в разной валюте на сумму 9 тысяч рублей в эквиваленте. Мужчина был уверен, что выручает из беды свою дочь, сообщает МВД.

Пенсионеру на домашний телефон позвонила плачущая женщина, которая представилась его дочерью. Якобы она совершила ДТП с пострадавшей, и для смягчения наказания должна передать ей 50 тысяч рублей.

Сразу после “дочки”, не давая взволнованному отцу отойти от шока, под видом правоохранителя позвонил мужчина, подтвердивший легенду о ДТП. Велел собрать все сбережения и передать курьеру. Через несколько минут на пороге действительно появился посыльный, которому пенсионер передал деньги.

Лишь после ухода курьера мужчина опомнился, позвонил дочери и узнал, что с ней все в порядке.

По такой же схеме 62-летняя брестчанка “помогла” своей 23-летней внучке и перевела мошенникам 6500 рублей.

За последнюю неделю аналогичные случаи зафиксированы также в Московском и Октябрьском районах столицы.

МВД напоминает: если звонок от близкого человека кажется подозрительным (он просит срочно передать ему деньги, при этом связь плохая, собеседник плачет и голос не похож) – немедленно положите трубку и свяжитесь с ним любым другим способом: по другому телефону, через другой мессенджер и т.д.

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