Великобритания объявила о новых санкциях в отношении России и Беларуси. Под них попали как компании, так и физические лица. Всего — 59 физических и юридических лиц из России и 6 — из Беларуси.
В этом списке оказались российский «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Альфа-Банк», «СМП Банк», а также «Совкомфлота», «РусГидро» и оборонные предприятия России. Из частных лиц под санкциями теперь находятся председатель правления «Сбербанка» России Герман Греф, первый заместитель председателя правления «Сбербанка» Лев Хасис и основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков.
Также Великобритания ввела санкции против белорусского «Банка Дабрабыт», «Белбизнеслизинга», авиакомпании «Трансавиаэкспорт», компании «Белинвест-Инженеринг», а также ряда предприятий военно-промышленного комплекса.
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