Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что неизвестные подбросили ему под двери отрубленную голову свиньи, а на входную дверь наклеили наклейку с надписью «Judensau», что можно перевести с немецкого как «еврейская свинья», об этом Венедиктов написал в своем телеграм-канале.

«Страна, победившая фашизм. Отчего же не шестиконечная звезда на двери моей квартиры? Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?», — написал Алексей Венедиктов.

Напомним, что “Эхо Москвы” в России ликвидируют. Сейчас часть редакции продолжает работать на каналах в Ютьюбе.

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