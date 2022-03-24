На дне Мексиканского залива нашли обломки китобойного судна начала XIX века

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило об обнаружении обломков двухмачтового деревянного брига длиной в 64 фута на дне залива рядом с дельтой Миссисипи. Исследование показало, что это китобойный корабль «Индустрия», затонувший в мае 1836 года.

Останки корабля были впервые замечены на дне Мексиканского залива в 2011 году, однако ранее не были изучены. Для исследования находки Национальное управление океанических и атмосферных исследований США спустило на глубину около 1 800 м телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, пишет Хайтек.

Этот робот управляется дистанционно с борта корабля и предназначен для исследования морского дна. Видеозапись в высоком разрешении, снятая подводным аппаратом, позволила ученым определить тип корабля и найти в архивах его историю.

Китобойный бриг «Индустрия» был построен в 1815 году в городе Уестпорте в Массачусетсе. В течение 20 лет он использовался для охоты на китов в Атлантическом океане, Карибском бассейне и Мексиканском заливе. Сильный шторм 26 мая 1836 года сломал мачту и повредил корму «Индустрии». Судно затонуло, но команде удалось спастись.

Китобойный промысел был широко распространен в этом районе. 214 кораблей охотились на китов (в основном на кашалотов) в Мексиканском заливе с 1780 по 1870 год. Однако «Индустрия» — единственное известное китобойное судно, пропавшее в это время.

То, что «Индустрия» затонула, было известно, однако ученые не знали, что случилось с экипажем. Робин Уинтерс, библиотекарь из Уэстпорта, помог открыть тайну. В найденной им статье, опубликованной в газете Nantucket Inquirer and Mirror в июне 1836 года, сообщалось, что экипаж «Индустрии» был подобран в море другим китобойным судном «Элизабет» и благополучно вернулся в Уэстпорт. Кроме того, с корабля успели забрать более 3,5 тыс. л китового жира, часть такелажа и один из четырех якорей.

«То, что на борту затонувшего судна найдено так мало артефактов, подтверждает нашу гипотезу, что это была “Индустрия”», — сказал Скотт Сорсет морской археолог и один из участников исследования.

Список членов последнего экипажа «Индустрии» пропал при кораблекрушении, однако ученым удалось найти перечни участников предыдущих рейсов. Примечательно, что на корабле был очень смешанный состав команды. Афроамериканцы и индейцы работали на борту в качестве основных членов экипажа.

«Этот китобойный корабль XIX века поможет нам больше узнать о жизни афроамериканцев и индейцев, жизнь которых была связана с морем, а также их сообществ», — заявил заместитель министра торговли США Дон Грейс.

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