Международная федерация водных видов спорта (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации до конца 2022 года.

Это следует из пресс-релиза организации.

Россияне и белорусы не выступят на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который должен был пройти 17-22 декабря в Казани, будет перенесен из России.

Ранее FINA оставляла россиянам и белорусам возможность стартовать на международных турнирах в нейтральном статусе.

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