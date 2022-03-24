Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поблагодарил секретариат ООН и многие правительства за поддержку.

МАГАТЭ готово без промедления направить экспертов на Украину для организации обеспечения безопасности украинских ядерных объектов и предотвращения серьезной ядерной аварии из-за военной операции РФ, сообщает ТАСС. Об этом заявил в среду генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

“МАГАТЭ готово направить на Украину экспертов и оборудование, чтобы помочь обеспечить безопасность ее ядерных объектов и предотвратить угрозу крупной аварии, которая может угрожать как людям, так и окружающей среде”, – заявил Гросси.

“Я лично выразил готовность немедленно приехать на Украину для заключения такого соглашения, которое включало бы существенную помощь и меры поддержки, в том числе присутствие экспертов МАГАТЭ на различных объектах на Украине, а также поставку жизненно важного оборудования для обеспечения безопасности”, – добавил Гросси.

По его словам, положительный результат для достижения договоренности с Россией и Украиной “ускользает” после интенсивных консультаций в течение многих дней, но при этом необходимость предотвращения ядерной аварии становится все более актуальной с каждым днем. Гросси поблагодарил секретариат ООН и многие правительства за поддержку и указал на готовность МАГАТЭ “немедленно развернуть и оказать необходимую помощь для обеспечения ядерной безопасности на Украине”.

Гендиректор МАГАТЭ в понедельник заявил, что агентство обсуждает с Украиной и Россией механизм для обеспечения физической ядерной безопасности атомных электростанций на Украине, которые находятся под контролем российских военных на фоне военной операции России. В МАГАТЭ ранее сообщали, что Украина уведомила агентство о потере контроля над Чернобыльской АЭС, которую заняли российские войска, о переходе под их контроль территории вокруг Запорожской АЭС. В настоящее время угрозы распространения радиации не зафиксировано. Гросси на фоне военной операции РФ призывал обеспечить безопасность ядерных объектов Украины, чтобы не допустить ядерного заражения местности.

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