Александр Лукашенко cегодня провел совещание об итогах участия белорусских спортсменов в зимних Олимпийских играх и перспективах развития зимних видов спорта в стране. Министру спорта увильнуть не удалось.

«Подготовка и участие наших спортсменов в различного рода соревнованиях в последние годы проходили в условиях беспрецедентного давления на весь белорусский спорт, Национальный олимпийский комитет, спортивные организации, спортсменов, тренеров», — начал докладывать министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, которого цитирует БЕЛТА.

Но Лукашенко возразил: «Сергей Михайлович, на любое действие есть такое же противодействие. Не надо говорить, на кого кто давит. Давят все и давят на всех. Это не причина. А спортсмены и военные на то и существуют: как надавил, так и получил».

Сергей Ковальчук ответил, что белорусский спорт стойко выдержал удары, спортсмены и тренеры старались, насколько это было возможно. «Но, к сожалению, не все оказались готовы к этому воздействию», — добавил он.

«Вы опять за свое: давили, передавили, готовы, не готовы. Скажите, лыжные гонки — кто на вас так надавил, что вы практически ни в одном виде не участвовали? — спросил Александр Лукашенко. — Я уже не говорю о медалях. На Россию не меньше давили, особенно на лыжников. И результат? Вам и не снилось так. Вы никогда в жизни такого уровня не достигнете. Они завоевали больше всех медалей. Вот вам и давление! А вы?..»

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