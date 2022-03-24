Военные действия в Украине и пакеты жестких санкций Запада в отношении России и Беларуси стали главным событием начала этого года.

Старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский в интервью газете «Белорусы и рынок» попытался оценить возможные потери нашей экономики из-за военных действий в Украине. По мнению эксперта, от событий там будут зависеть не только краткосрочные, но долгосрочные перспективы развития Беларуси.

— После начала военной операции в Украине Запад стал разрывать экономические и политические отношения с Россией. По вашему мнению, как данная ситуация повлияет на Беларусь, которая является союзником России?

— После начала военных действий в Украине западные страны стали относиться к Беларуси примерно так, как и к России, обвиняя страну в сопричастности. Соответственно, наряду с санкциями в отношении России они в феврале-марте стали приостанавливать торговое и финансовое сотрудничество с Беларусью. Всемирный банк прекратил выделять деньги на финансирование проектов как в России, так и в Беларуси, а ЕС расширил перечень товаров, которые наша страна теперь не сможет экспортировать в западном направлении.

— Грозит ли Беларуси полный разрыв отношений с Западом в связи с действиями России в Украине?

— До полного разрыва отношений, полагаю, не дойдет, однако если военно-политический фон не будет меняться в лучшую сторону, то Беларусь столкнется с негативными эффектами.

Первый эффект будет связан с упомянутыми санкциями ЕС, которые предполагают ограничение экспорта белорусских сырьевых товаров на запад, второй — сокращение белорусского экспорта в Украину. Понятно, что до тех пор, пока страна полностью не вернется в мирное время, вряд ли можно рассчитывать, что белорусский экспорт в Украину будет исчисляться миллиардами долларов, да и после окончания конфликта мы еще не скоро сможем возобновить соседские отношения.

Давать конкретные прогнозы пока трудно, но из новых проблем под угрозой может оказаться 8–10 % ВВП Беларуси, а может и до 20%. Все будет зависеть от того, как долго сохранится высокий уровень военно-политической напряженности в нашем регионе.

Третий эффект, на который стоит обратить внимание, — последствия вооруженного конфликта в Украине на возможности России оказывать поддержку Беларуси. Из-за украинских событий российская экономика несет колоссальные, многомиллиардные потери, и в этих условиях возможностей оказывать финансовую поддержку даже политическим союзникам у России останется гораздо меньше.

Наконец, стоит говорить об эффекте супертоксичности. Сейчас западные компании массово прекращают работу в России, российские банки отключают от международных платежных систем. Аналогичные риски грозят и Беларуси, то есть может случиться так, что зарубежные, и не только за­падные, страны будут опасаться работать с резидентами белорусской юрисдикции. И чем дольше сохранится вооруженное противостояние в Украине, тем выше будет этот риск.

— На ваш взгляд, после событий в Украине скорость сближения экономик Беларуси и России ускорится?

— Такой сценарий развития событий вполне возможен. В новых реалиях торгово-экономическая и финансовая зависимость Беларуси от России будет расти. У нашей страны не так много вариантов, с кем развивать экономические отношения в условиях жестких санкций.

— До 2021 года включительно Украина была вторым по величине торговым партнером Беларуси. Сейчас товарные потоки, которые шли в Украину, наше правительство пытается переориентировать на российское и китайское направления. Вы ожидаете, что у белорусского экспорта будет сугубо восточное лицо?

— Какое лицо будет у белорусского экспорта, пока понять трудно, поскольку ситуация с продажей товаров, которые шли на Запад, пока туманная. Раньше Беларусь продавала в Европу и в Украину миллионы тонн нефтепродуктов на миллиарды долларов. Однако в России достаточно своих НПЗ, и не факт, что российскому рынку нужно столько углеводородной продукции, сколько может предложить Беларусь.

Здесь еще и вопрос экономики, поскольку ранее белорусские НПЗ продавали свою продукцию в Украину, а не в Россию, именно потому, что маржинальность поставок в южном направлении была выше, чем в восточном.

Не все просто и с переориентацией экспорта белорусских калийных удобрений, поскольку и Россия, и Беларусь являются крупнейшими производителями этой продукции. Именно поэтому белорусской стороне раньше было выгодно продавать хлоркалий не в Россию, а на другие рынки.

Увеличение белорусского экспорта сырьевых товаров в Китай также вызывает вопросы. Если раньше это было не совсем выгодно, то почему сейчас станет привлекательным?

В общем, много вопросов, и поэтому перспективы диверсификации белорусского экспорта выглядят печально.

— Белорусский частный бизнес раньше развивал отношения в том числе и с западными компаниями и даже привлекал западный капитал. Как вы считаете, сможет ли белорусский частный бизнес развиваться в условиях холодных отношений между Беларусью и Западом?

— Традиционно, в предыдущие периоды, даже когда Запад вводил точечные экономические санкции в отношении Беларуси, частный сектор эти ограничения практически не затрагивали. Однако после событий в Украине у западных политиков появилось большое желание наказывать юрисдикции, которые допустили вооруженный конфликт. По этой причине из-за западных санкций может пострадать не только государственный, но и частный сектор Беларуси.

— Официальные цели Беларуси на этот год следующие: рост ВВП на 2,9 %, увеличение экспорта товаров и услуг на 6,3 %. Как вы оцениваете краткосрочные и долгосрочные перспективы белорусской экономики с учетом украинских событий? Какие видите сценарии?

— Понятно, что о выполнении целевых экономических показателей в 2022 году можно забыть. Вопрос только в том, будет ли проседание показателей значимым или впереди нас ждет большой кризис.

Абсолютно очевидно, что серьезные проблемы, с которыми столкнулись в феврале и марте экономики Украины, России и Беларуси, ощутимо повлияют как на годовые данные, так и на средне- и долгосрочные перспективы развития. Большим успехом экономического блока правительства Беларуси можно будет назвать результат, если удастся избежать значительного падения ВВП.

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