Курение увеличивает риск развития туберкулеза, сообщила в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.

“Курить вообще вредно, ничего хорошего в этой привычке нет. Курение вредно не только в связи с тем, что человек может заболеть туберкулезом, но хотя бы в связи с тем, что человек может заболеть раком. Поэтому курить вообще не нужно”, – сказала Богородская, отвечая на вопрос, действительно ли курение увеличивает риски заболеть туберкулезом.

При этом врач отметила, что риски развития туберкулеза увеличиваются при каждой пагубной привычке.