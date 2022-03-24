Французская фармацевтическая корпорация Sanofi ограничит коммерческую деятельность и клинические испытания в России и Беларуси, однако продолжит осуществлять поставки жизненно важных медицинских препаратов.
Об этом сообщает Reuters.
Компания заявила, что приняла решение “немедленно отказаться от любых новых расходов, не связанных с поставками наших жизненно важных лекарств и вакцин в Россию, а также в Беларусь”. Решение принято в связи с действиями России в Украине.
Sanofi является производителем таких лекарств, как Бронхикум, Лазолван, Либексин, Маалокс, Пиносол, Финалгон, Фестал и др.
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