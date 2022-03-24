Многие представители экспертного сообщества Беларуси в последнее время жили в Украине и застали там начало войны.

Thinktanks.by собрал истории о том, как они встретили начало войны и что с тех пор изменилось в их жизни.

Геннадий Коршунов, кандидат социологических наук, старший эксперт Центра новых идей, автор тг-канала «Што думаюць беларусы»

Начало войны застало Геннадия в Киеве.

– Я снимал квартиру в районе Академгородка, – рассказал исследователь Thinktanks.by. Это там, где дорога выходит в сторону Бучи и Гостомеля. Район нравился в том числе и тем, что именно от него было бы ближе всего возвращаться в Беларусь. Но 24 февраля в этом направлении из Беларуси в Украину вошли танки.

Сейчас Геннадий Коршунов находится в Ивано-Франковске, на западе Украины.

– Узнал, что такое волонтерство. Продолжаю работать в Центре новых идей и как исследователь, и как аналитик; продолжаю вести телеграм-канал «Што думаюць беларусы».

Игорь Тышкевич, аналитик Украинского института будущего

До начала войны Игорь Тышкевич жил в пригороде Киева Ворзеле. О том, как российские колонны входили в населенный пункт, он рассказал в своем YouTube канале. Сначала в поселке пропал свет, вода и отопление. Соседи собирались вместе, помогали друг другу. В первые дни марта в Ворзель вошли российские войска.

– Врывались в дома, грабили, забирали вещи, на то, что не могли унести, справляли нужду, – вспоминает белорус.

4 мирных жителя поселка были намеренно убиты россиянами.

– Учитывая, что нас всего оставалось около 40 человек, 10% убитых – думаю, у нацистов этот процент был ниже.

Игоря вместе с домашними питомцами, вывез из поселка в Киев один из соседей.

Аналитик добавляет, что из Киева уезжать не собирается:

– Эта страна как вторая родина, первая – там, где я родился. Буду работать, все остальное считаю предательством.

Ярослав Романчук, белорусский экономист

В одном из интерью Ярослав рассказал, что в его квартире отключили отопление, но есть свет, горячая и холодная вода, питьевую воду можно купить в автоматах, продуктов в магазинах также достаточно.

– На каждой улице блокпосты, люди с оружием, но нет никакой агрессии, все спокойные, собранные. Выходишь из дома – кто-то бесплатно хлеб людям раздает, какие-то базовые продукты, поддерживают друг друга, – рассказывает белорус.

– Главная мотивация – желание поддержать моих коллег, друзей, украинцев в целом, которые сегодня на самом деле борются за сохранение западной цивилизации.

Филипп Биканов, белорусский социолог

С августа 2020 года Филипп жил в Киеве, на момент начала войны находился в Закарпатье, куда на пару недель уехал со своей девушкой отдохнуть.

– С собой у нас был только чемодан вещей на несколько дней, – рассказал Филипп Thinktanks.by. – В итоге решили выбираться в Словакию: граница располагалась всего лишь в 60 км от места, где мы остановились. 17 часов провели на пешеходном погранпереходе. В тот момент все время были сомнения, правильно ли мы поступаем. В Киеве осталось все: друзья, квартира, вещи. Второй раз мы вынуждены были бросать прежнюю жизнь, и это нелегко. Можно долго рассуждать, стоило ли остаться, чтобы с оружием защищать Украину, но я точно знаю, что воевать я не умею, а анализировать, проводить исследования, координировать работу – умею хорошо. Поэтому делаю все, что могу, как профессионал.

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