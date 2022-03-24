Министерство иностранных дел Украины объявило о решении сократить численность персонала посольства Беларуси в Киеве до 5 человек.

Об этом говорится в заявлении представителя МИД Украины Олега Николенко.

“Министерство иностранных дел Украины сегодня направило МИД Беларуси официальную ноту о решении украинской стороны сократить количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек. Дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства отменяется, а их и членов их семей пребывание на территории Украины объявляется нежелательным”, – подчеркнул Николенко.

Кроме того, он отметил, что после возвращения белорусских дипломатов в Украину по принципу взаимности для них устанавливается разрешительный режим передвижения за пределы 40-километровой зоны от центра города Киева.

Также, в соответствии со статьей 25 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, МИД Украины аннулировал экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове.

“Такие решения являются ответом нашего государства на недружественные действия Беларуси в отношении сотрудников дипломатических учреждений Украины в Минске и Бресте”, – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее было объявлено, что белорусские дипломаты покинули Украину. После этого КГБ объявил о пресечении деятельности украинской резидентуры в Беларуси, которая якобы работала под дипломатическим прикрытием. В свою очередь, белорусский МИД заявил, что количество украинских дипломатов в нашей стране будет сокращено и они должны покинуть территорию республики. Украинскому посольству разрешили продолжить работу в Беларуси в формате 1 + 4, то есть посол и четыре сотрудника. Таким образом, ответ Киева можно считать зеркальным.

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