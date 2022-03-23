Польские власти приняли решение выслать из страны около 40 российских дипломатов за деятельность, которая, по версии Варшавы, якобы не соответствует их дипломатическому статусу, сообщает ТАСС со ссылкой на польский портал Onet.

Представитель польских спецслужб Станислав Жарын подтвердил факт составления списка, отметив, что в него вошли 45 российских дипломатов, которых власти Польши планируют выслать из страны.

По словам Жарына, “в списке, который был передан в МИД, находятся сотрудники российских спецслужб, а также лица, которые с ними сотрудничают”. “Глава АВБ, передавая этот список в МИД Польши, одновременно предложил срочно выслать их с территории Польши”, – добавил представитель спецслужб.

“Я подтверждаю, что посла вызвали сегодня в МИД. Сообщения польских СМИ о высылке дипломатов оставляем без комментариев”, – сообщил ТАСС пресс-секретарь российского дипломатического представительства Владимир Александров.

Согласно информации на сайте посольства РФ в Варшаве, на данный момент дипломатический состав РФ в республике включает около 60 человек.

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