Своими прогнозами с газетой «Белорусы и рынок» поделился директор Центра исследований постиндустриального общества (Москва) доктор экономических наук Владислав Иноземцев.

— События последнего месяца, и прежде всего вторжение России в Украину, радикально изменили не только геополитический, но и экономический расклад в европейской части постсоветского пространства. Беспрецедентные санкции в отношении России обвалили валюты от Беларуси до Казахстана, привели к повышению процентных ставок, породили ожидания дефолта по государственному долгу, высокой инфляции и снижения реальных доходов населения. Сейчас нельзя точно предсказать итоги 2022 года, так как в России не восстановлена нормальная работа валютного и фондового рынков, не понятен масштаб санкционного эффекта, а экономика даже не начала приспосабливаться к новым условиям хозяйствования.

В то же время можно констатировать: как это бывало много раз с середины 90-х годов, Беларусь снова показывает России пример. Только если раньше она шла впереди своего восточного соседа в политических вопросах, то теперь предвосхитила его и в экономике. Беларусь первой столкнулась с закрытием воздушного пространства, прямыми санкциями в отношении президента страны и существенным ограничением экспорта своих основных товаров (последнее для России еще впереди). Однако произошедшее в конце февраля — начале марта делает картину намного более запутанной, так как Россия оказалась, вероятно, самой пораженной санкциями страной в мире, и Беларусь не сможет не ощутить последствий этого.

Курс рубля и торговля

Результаты почувствуют все предприниматели и население страны. Прежде всего следует готовиться к снижению курса рубля, повышению инфляции, падению ВВП и существенным проблемам с занятостью, так как предпринимательский климат будет худшим за последние годы.

Если в 2020 году политический кризис по итогам президентских выборов вызвал серьезный отток специалистов из страны, то сейчас он перей­дет в тотальное бегство.

К тому же Беларусь потеряет значительную часть экспорта калийных удобрений и неф­тепродуктов. Причем она сильнее зависит от внешней торговли, чем Россия. Я практически уверен, что в ближайшее время Беларусь вынуждена будет ввести принудительную продажу экспортерами валютной выручки (как это уже было в 2006–2018 годах), а в несколько более долгосрочной перспективе — пойти на конвертацию валютных вкладов граждан в рублевые, а также на ограничение или полный запрет переводов за рубеж.

Внешний долг и энергоносители

В то же время «смычка» белорусской и российской экономик в новых условиях скорее всего будет иметь не только негативные последствия. Белорусский внешний долг на 64–68 % приходится на Российскую Федерацию, лояльность которой теперь куплена надолго. Конечно, у России сейчас намного меньше возможностей помогать своему соседу (значительная часть резервов арестована, а потребность в поддержке собственного населения растет), но по крайней мере не требовать возврата долгов Москва точно сможет. А на фоне несомненного сокращения спроса на российские энергоносители в Европе и невозможности переориентации поставок в Китай поставки в Беларусь нефти и газа также не будут представлять проб­лемы.

Возможность стать посредником

Однако наиболее важным представляется мне другое обстоятельство: в ближайшее время самое серьезное влияние на Россию окажут не финансовые санкции, а прекращение сотрудничества более чем с 230 международными компаниями в самых разных сферах.

Многие из них, от Intеl и AMD до IKEA, приняли решение уйти и с россий­ского, и с белорусского рынков, но далеко не все.

Это открывает перед Беларусью возможности двух типов.

С одной стороны, Минск может стать посредником в торговле с Россией теми товарами, которые непосредственно не прописаны в текстах санкционных решений, — приблизительно так же, как делал это во времена российских продовольственных контрсанкций. Только в новых условиях Москва не будет против такого сотрудничества, скорее сама будет ему способствовать. Важнейшим условием для превращения Беларуси в подобное «окно» между Россией и миром является ее невступление в военные действия с Украиной в форме отправки войск в соседнюю страну, на чем сейчас активно настаивает Кремль. На мой взгляд, это решение будет иметь критически важное значение для оценки влияния текущих событий на перспективы развития белорусской экономики в 2022–2023 годах, так как оставляет Минску шанс на время снова избавиться от статуса самого отъявленного изгоя среди европейских стран.

Переориентация экспорта с Запада на Восток

С другой стороны, сейчас Беларусь может стать для России чрезвычайно важным партнером в сфере промышленного производства, так как здесь сохранены значительные мощности, давно утерянные восточным соседом. В условиях разрыва сотен производственных цепочек в России наши компании могут предъявить намного больший, чем прежде, спрос на белорусскую промышленную продукцию, в том числе на запчасти и комплектующие, которые за последние пару недель подорожали в России на 40–80 %. Учитывая, что белорусский рубль практически наверняка станет обесцениваться такими же темпами, как и российский, белорусские производители могут получить существенные преимущества на российском рынке. Переориентация экспорта с Запада на Восток станет неминуемой особенностью белорусской экономики в ближайшие годы.

Ограниченные выгоды в ограниченных условиях

С 2020 года Беларусь и Россия соревнуются между собой в том, кто более радикально разрушит отношения со своими западными партнерами, и провоцируя совершенно рукотворные экономические кризисы. Сейчас, судя по всему, немного отставшая было Россия радикально вырвалась вперед. Беларусь, привязанная к соседу мощными канатами финансовой зависимости, наверняка «нырнет» в кризис вместе с Россией, но в то же время имеет некоторые шансы компенсировать негативные последствия, используя свои неочевидные в прочих условиях хозяйственные преимущества. Долгое время сохраняя элементы советских традиций в экономике, она может извлечь ограниченные выгоды от «советизации» народного хозяйства России, крайне вероятного в ближайшее время.

Конечно, сегодня нам приходится искать хотя бы малейшие основания для оптимизма в условиях, совершенно к нему не располагающих. Но эти условия мы создавали вместе на протяжении четверти века, когда «роман» Беларуси и России выстраивал новые политические и экономические реалии в обеих странах. Этот роман имеет все шансы не закончиться в течение еще некоторого времени.

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