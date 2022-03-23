Во всем мире на фоне пандемии Covid-19 регистрируется снижение выявления больных туберкулезом, сообщил журналистам директор РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Геннадий Гуревич. Об этом пишет Смартпресс.

“Это во всем мире наблюдается снижение выявления больных туберкулезом. А что касается тяжести течения туберкулеза на фоне Covid-19, этот вопрос подлежит научному изучению. И такие исследования у нас ведутся”, – отметил Гуревич.

В целом, добавил он, глобального влияния Covid-19 на туберкулез не оказывает.

А что касается диагностики, перепутать Covid-19 и туберкулез нельзя, так как признаки заболеваний существенно отличаются. “И клинические симптомы, и рентгенологические. Не говоря уже о том, что этимологически мы можем поставить точно диагноз”, – резюмировал врач.

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