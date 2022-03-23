Дмитрий Песков прокомментировал в эфире телеканала CNN возможность использования Россией ядерного оружия.

«У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие», — заявил Песков. По его словам, Россия может использовать ядерное оружие только в случае экзистенциальной угрозы стране.

Песков также повторил требования Путина, заявив, что “основные цели операции” – “избавиться от военного потенциала Украины”, обеспечить, чтобы Украина была “нейтральной страной”, избавиться от “националистических батальонов”, чтобы Украина признала, что Крым, аннексированный Россией в 2014 году, является частью России, и признала, что сепаратистские государства Луганск и Донецк “уже являются независимыми государствами”.

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