Контроль за новостными агрегаторами в Беларуси существовал и ранее, только их никто от любых иных интернет-сайтов не отделял.

Александр Лукашенко 22 марта подписал указ № 116 «О новостных агрегаторах в глобальной компьютерной сети Интернет».

Как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, документ разработан в целях повышения качества и доступности информации, предоставляемой гражданам посредством новостных агрегаторов, обеспечения защиты интересов общества и государства в данном сегменте информационного пространства, пишет Thinktanks.by.

По сути, документ каких-либо серьезных изменений для белорусской медиасферы не несет, так как у контролирующих органов и так хватает полномочий в мгновение ока отключить любой сайт, вне зависимости от его классификации.

Впрочем, интерес представляет содержащееся в указе описание новостного агрегатора. Там говорится, что «новостной агрегатор – это интернет-ресурс, который используется для обработки, структурирования и распространения информационных сообщений и (или) материалов в глобальной компьютерной сети Интернет и на котором размещается не менее 50 новостных материалов в сутки в течение пяти суток подряд, а количество заимствованных из новостных источников новостных материалов превышает 50 процентов от общего количества информационных сообщений и (или) материалов в сутки».

У журналистов уже возник вопрос: является ли критерием определения новостного агрегатора сразу два вышеперечисленных признака или достаточно одного. В последнем случае в новостные агрегаторы превратятся практически все информационные сайты.

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