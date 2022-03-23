Спутниковый интернет Starlink планируют в скором времени сделать доступным на борту самолётов. Об этом рассказал вице-президент SpaceX Джонатан Хофеллер.

«Связь в самолетах — это то, что, по нашему мнению, созрело для капитального ремонта», — заявил Хофеллер в понедельник на конференции Satellite 2022.

По его словам, ожидания пассажиров в отношении интернет-услуг «менялись быстрее, чем менялись технологии», что создаёт хорошие возможности для Starlink.

Существующие сервисы используют спутники на дальних орбитах, а у Starlink они вращаются ближе к Земле и могут повысить скорость подключения. Кроме того, глобальная сеть спутников Starlink обеспечивает подключение на борту самолётов без сбоев.

В конце ноября прошлого года появилась информация, что Starlink тестируют в «самолётах нескольких авиакомпаний» и хотят предложить авиалиниям начать пользоваться интернет-сервисом в полёте как можно скорее. При этом подробности испытаний не раскрывались. Компания, как пояснялось, ведёт переговоры с несколькими авиаперевозчиками о предложении широкополосного соединения в полёте.

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