Россия и Украина провели два обмена пленными

Россия и Украина провели уже два обмена пленными, говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной”, – сказано в тексте.
Когда были проведены обмены пленными и по какой формуле они проводились, не сообщается, пишет Смартпресс.
Между тем, 22 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что состоялся первый обмен пленными между Россией и Украиной.
“Первый обмен состоялся… Девять человек наших. Из них часть из того списка, который формируется у меня путём обращений”, – сказала Москалькова. Она также подтвердила, что девять россиян обменяли на мэра Мелитополя.
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