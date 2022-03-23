Россия и Украина провели два обмена пленными

Россия и Украина провели уже два обмена пленными, говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной”, – сказано в тексте.

Когда были проведены обмены пленными и по какой формуле они проводились, не сообщается, пишет Смартпресс.

Между тем, 22 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что состоялся первый обмен пленными между Россией и Украиной.

“Первый обмен состоялся… Девять человек наших. Из них часть из того списка, который формируется у меня путём обращений”, – сказала Москалькова. Она также подтвердила, что девять россиян обменяли на мэра Мелитополя.

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