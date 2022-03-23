Трехкратная чемпионка турниров “Большого шлема”, первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 25 лет. Сейчас она занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Я играю в теннис с раннего возраста. Я уже брала долгий перерыв, когда мне было 18 лет — тогда мне просто хотелось пожить обычной подростковой жизнью и в целом насладиться нормальной жизнью. Сейчас теннис воплотил все мои мечты и даже больше, но сейчас, я считаю, подходящий момент, чтобы оставить ракетки позади и постараться достичь других целей, — цитирует Барти “WTA Tennis”.

В 2019 году Барти выиграла “Ролан Гаррос”, в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии. Лучший результат Барти на Открытом чемпионате США — выход в четвертый раунд (2018 и 2019 годы).

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