Приложение американского стримингового сервиса Netflix пропало из App Store и Google Play в России, сообщают СМИ.

Компания объявила о приостановке своей деятельности в России еще 6 марта вслед за рядом других западных компаний решивших приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины. Netflix также поставила на паузу свои российские кинопроекты.

Компания также предупредила о том, что уже оплаченные аккаунты будут аннулированы по окончании расчетного периода.