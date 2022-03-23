Минфин намерен создать в Беларуси инвестфонды и готовит для этого соответствующую почву.

Однако пока подобных структур, которые могли бы привлекать средства населения, у нас нет. Почему? И вообще, готовы ли белорусы сейчас инвестировать свои сбережения?

Как заработать и не потерять деньги

Самый популярный инструмент для приумножения капитала, которым пользуются белорусы, — банковские депозиты. В банковской системе Беларуси более 1,3 млн счетов, открытых вкладчиками, пишет издание “Белорусы и рынок”.

Максимальная доходность по валютным депозитам, которую предлагают банки, составляет 7-8 %. Доходность по рублевым депозитам существенно выше — в диапазоне 20–28 % годовых — и была весьма привлекательна до начала военной операции России в Украине. Однако теперь, после роста курса доллара в Беларуси, привлекательность рублевых депозитов в глазах населения снизилась.

Еще один инструмент, который опробовали некоторые белорусы, — облигации. По валютным государственным облигациям доходность составляет 4,5 %, по валютным корпоративным бумагам — в основном от 6 до 9 %. Примерно такую же доходность предлагают эмитенты токенов, рынок которых в стране сейчас активно развивается.

Иногда физлица инвестируют в акции белорусских предприятий, но это скорее редкость. В этом случае доходность может быть двузначной, но, учитывая низкую ликвидность белорусского рынка акций, инвестиционные риски тоже высоки. Проще говоря, если купленные акции не приносят желаемой доходности, можно получить проблемы с продажей этих ценных бумаг.

Некоторые физлица ранее инвестировали в жилую недвижимость, сдавали ее в аренду и на этом зарабатывали. Однако после пандемии рынок арендного жилья перестал приносить желаемую доходность, и сейчас на вложениях в жилую недвижимость, по оценкам участников рынка, можно зарабатывать только около 5 % годовых.

Инструментов, которые могут принести высокую доходность, на белорусском рынке сравнительно немного, поэтому в ряде случаев граждане, располагающие свободными деньгами, вкладывают сбережения в зарубежные активы, рассказал газете «Белорусы и рынок» розничный инвестор с десятилетним стажем Дмитрий Наривончик

— Выбирать, куда вложить деньги, нашим гражданам стоит с учетом их готовности к инвестиционным рискам, связанным с возможной потерей денежных средств. Банковские депозиты привлекают внимание многих граждан именно тем, что государство гарантирует их возврат, — пояснил Дмитрий Наривончик.

Хотя даже размещение вклада, добавил он, сопряжено с рисками, в частности валютными, и в случае роста курса доллара рублевые депозиты быстро теряют привлекательность.

— Когда мы говорим об инвестициях в облигации, рисков еще больше, поскольку в случае дефолта эмитента ценных бумаг (а таких случаев в Беларуси уже хватает) можно столкнуться с проблемой возврата всех своих сбережений, — продолжает Дмитрий Наривончик.

Сам он инвестировал в акции крупных белорусских компаний (Приорбанк, «Брестгазоаппарат») и убежден:

— Вкладывать деньги в облигации, белорусские акции, зарубежные активы стоит тем физлицам, кто готов развивать компетенции в инвестиционной деятельности. Чем больше инвестиции, тем выше должны быть и компетенции.

Белорусские банки предлагают гражданам (через механизм доверительного управления) инвестировать и в зарубежные активы, например фондовые индексы, и зарабатывать двузначную доходность.

— Однако доходность рынков — величина непостоянная. Чтобы действительно зарабатывать 20 % годовых и больше, как правило, нужно инвестировать не менее чем на пять лет.

Высокую доходность можно получить при инвестировании в отдельные акции, но следует учитывать, что это еще более высокие риски.

— Даже если розничному инвестору повезет хорошо заработать на двух-трех акциях, не факт, что он не растеряет полученную прибыль, а то и капитал в других своих сделках.

Появятся ли инвестфонды в Беларуси?

Белорусские власти хотели бы, чтобы население инвестировало не на зарубежных рынках, а размещало средства внутри страны. В феврале были обнародованы предложения Минфина, направленные на создание условий для появления в стране инвестиционных фондов.

В частности, Минфин предлагает продлить до 1 января 2031 года период льготного режима налогообложения прибыли инвестиционных фондов, а также доходов, получаемых (различными категориями инвесторов) от участия в таких фондах. Эта норма весьма актуальна для населения, и в других странах граждане несут деньги в инвестфонды, чтобы приумножить сбережения.

Появятся ли инвестфонды в Беларуси? Ведь закон «Об инвестфондах» был принят в стране еще в 2017 году, а их до сих пор все нет.

В комментарии газете «Белорусы и рынок» заместитель директора инвестиционной компании «Юнитер» Максим Кохов отметил:

— Разумеется, инвестфонды могли бы расширить перечень инвестиционных возможностей для населения. Однако условий для их появления пока недостаточно.

Для того чтобы привлекать ресурсы населения и выплачивать привлекательный доход, инвестфонды должны иметь возможность размещать эти ресурсы в доходные активы.

— Перечень таких активов на внутреннем рынке Беларуси ограничен. У нас многие компании даже финансовую отчетность в полном объеме не раскрывают, чтобы можно было понять их устойчивость и будущую прибыльность. Инвестиции в белорусские облигации и акции генерируют повышенные риски, особенно в период экономической турбулентности, который мы наблюдаем сейчас.

Поэтому, подчеркнул эксперт, институционных предпосылок для создания инвестфондов в Беларуси пока не видно.

— Более того, после начала вооруженного конфликта в Украине и санкций в отношении России наблюдается существенное ослабление курса как российского, так и белорусского рубля. С высокой вероятностью последствия военных действия в Украине приведут к снижению аппетита белорусских розничных инвесторов к риску на белорусском рынке.

По мнению эксперта, в нынешних условиях можно ожидать интерес в основном юридических лиц и только к краткосрочным вложениям.

— С учетом нынешних обстоятельств квалифицированные розничные инвесторы для снижения геополитических рисков предпочтут вкладывать в зарубежные активы. На белорусском рынке в текущих условиях, если ставки по депозитам будут двузначными и высокими, может наблюдаться интерес разве что к краткосрочным депозитам, — резюмировал Максим Кохов.

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