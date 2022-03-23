Компания Nestle сообщила о том, что прекращает продажу в России продукции таких брендов, как Nesquik и Kitkat. Также она собирается приостановить их производство.
В обращении компании говорится: «…наша деятельность в России будет сосредоточена на предоставлении продуктов первой необходимости, таких как детское и медицинское или больничное питание, а не на получении прибыли. Такой подход соответствует нашим целям и ценностям. Он поддерживает принцип обеспечения основного права на питание».
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