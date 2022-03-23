Экс-министр финансов Афганистана Халид Пайенда, уехавший в США незадолго до захвата страны талибами, стал водителем такси в Вашингтоне. Об этом говорится в статье The Washington Post.

Еще не так давно 40-летний министр курировал бюджет в размере шести миллиардов долларов, который его стране выделяли США. Теперь же ему приходится таксовать сверхурочно в надежде получить премию в несколько десятков долларов. Новая работа стала способом обеспечить свою семью – жену и четверых детей, пишет издание.

В недавнем интервью бывший высокопоставленный чиновник признался, что переезд из Кабула в Вашингтон дался ему очень непросто. Он сказал, что благодарен за возможность поддерживать семью, но добавил: “Сейчас у меня нет места. Я не чувствую себя своим ни здесь, ни там. Это очень опустошает”.

По словам Пайенды, изначально американская политика в Афганистане имела “благие намерения”, но оказалась недостаточно серьезной. Он обвинил США в том, что они “предали приверженность демократии и правам человека”.

Пайенда покинул пост министра финансов за неделю до того, как талибы захватили Кабул. На фоне ухудшения отношений с президентом страны Ашрафом Гани он опасался ареста, поэтому уехал в США, где уже находилась его семья.

“У нас были 20 лет и поддержка всего мира, чтобы построить систему, которая работала бы на благо людей. Все, что мы построили, оказалось карточным домиком, который так быстро рухнул. Карточный домик, возведенный на фундаменте коррупции”, – написал Пайенда представителю Всемирного банка в Кабуле в день падения афганской столицы.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»