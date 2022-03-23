Биологическое оружие — история возникновения и применения

О биологическом оружии и биолабораториях во всем мире заговорили с началом пандемии COVID 19. Причем эту тему поднимали не только сторонники теории заговора, но и правительство многих крупных стран, таких как США. Более того, спецслужбами на этот счет проводились серьезные расследования. Но версия о рукотворном происхождении вируса все же не подтвердилась.

После начала военной операции на Украине о биологическом оружии заговорили вновь. Но что вообще оно собой представляет и в чем его опасность? Главная его особенность заключается в том, что поражающим элементом являются патогенные микроорганизмы либо их споры, а также вирусы и бактериальные токсины. В отличие от других видов оружия, оно действует не мгновенно. В основном его используют для поражения живой силы противника. Кроме того, такое оружие может быть использовано для уничтожения продуктов путем заражения скота и сельскохозяйственных культур. Как и другое оружие массового поражения, боружие запрещено Женевским протоколом с 20-х годов прошлого века, но несмотря на это неоднократно применялось в новейшей истории человечества, пишет Hi-News.ru.

Что такое биологическое оружие

Как правило, для биологического оружия в лабораториях разрабатывают особые виды вирусов и бактерий, которые отвечают тем или иным поставленным задачам. Для большей эффективности и летальности такого оружия, обычно используют комбинацию вирусов и спор бактерий.

Для доставки патогенов применяют традиционные виды оружия, такие, как авиабомбы, артиллерийские снаряды и мины. После разрыва таких боеприпасов возникает бактериальное облако, которое распространяется по воздуху и заражает определенную территорию. Площадь заражения зависит от количества бактериальной рецептуры (порошка или аэрозоли с патогенами), а также скорости ветра.

Кроме того, патогены могут распыляться или сбрасываться с самолетов. Иногда для заражения противника при отходе военные оставляют зараженные предметы обихода — одежду, сигареты, продукты и т.д.

Особенности воздействия биологического оружия

Последствия применения биологического оружия зависят от типа патогенов. Как правило, они вызывают тяжелые, часто смертельные заболевания. Но проявляются они не сразу. Всегда имеется инкубационный период, который проходит незаметно. Зачастую в инкубационный период зараженный становится заразным и заражает других.

По мнению многих экспертов, бактериологическое оружие отчасти даже опаснее, чем ядерное. Ранее мы рассказывали, что последствия о ядерной войны будут ужасающими, однако она не приведет к полному вымиранию человечества. А вот биологическое оружие теоретически вполне может привести к тому, что человеческая раса исчезнет с лица Земли.

Конечно, медицина продвинулась во многих вопросах, однако о полной победе над вирусами и бактериями говорить рано. Пандемия COVID-19 является ярким тому примером. К счастью, на данный момент удалось ее купировать. Однако, чем закончится пандемия, до конца все еще не ясно. Кроме того, существует масса болезней, которые по сей день считаются неизлечимыми. К ним относится ВИЧ, а также некоторые виды гепатита.

Особенность бактериологического оружия заключается в том, что патогены не разбираются кто свой, а кто чужой. Бактерии и вирусы поражают все живое, которое оказывается на их пути. Правда, современное биологическое оружие, как правило, содержит штаммы, которые не передаются от человека к человеку. Это позволяет предотвратить неконтролируемое распространение патогенов. Но вирусы, как известно, способны мутировать, что делает такое оружие вообще непредсказуемым.

История применения биологического оружия

Многие могут подумать, что биологическое оружие является современным изобретением. Но на самом деле это не так. Оно является самым древним видом оружия массового поражения. Согласно некоторым источникам, еще в древние римляне при осаде городов перебрасывали через стены крепостей трупы людей, умерших от чумы. Эти меры были достаточно эффективными, так как в условиях высокой плотности населения и плохой гигиены эпидемия быстро охватывала население противника.

Также есть свидетельство тому, что к распространению бубонной чумы в Европе в 1346 году причастен хан Джанибек, потерпевший неудачу при попытке захвата город Кафа (Феодосия). Он воспользовался приемом древних римлян, и подкинул в крепость труп умершего от чумы. При этом купцы, которые бежали из города, привезли болезнь в Европу.

Первый задокументированный случай использования биологического оружия произошел в 1763 году. Тогда оспа была преднамеренно распространена среди индейцев, которые пытались захватить форт Питт. Тогда английские военные распространили среди индейцев одеяла, зараженные возбудителем оспы.

Надо сказать, что англичане активно разрабатывали биологическое оружие во времена Второй Мировой войны. В частности, в 1942 году велась разработка и тестирование оружия на острове Gruinard. В результате остров был заражен спорами сибирской язвы. Почти пол века он оставался на карантине вплоть до 1990 года.

Отметились в применении запрещенного оружия и США. Согласно докладу международной научной комиссии, американцы использовали биооружие против КНДР. Причем было зафиксировано 804 случая его применения в 169 районах. Также, как сообщает информационное агентство Kyodo, военнослужащие США в начале 60-х годов прошлого века испытывали биологического оружия на острове Окинава. Об этом свидетельствуют секретные документы, которые попали в руки японских СМИ, о чем сообщает издание Коммерсант. Кроме того, в мире зафиксировано и ряд других случаев применения или разработки биологического оружия. В основном все они относятся к середине прошлого века.

Напоследок отметим, что зафиксировать использование бактериального оружия во время военных конфликтов, и тем более выявить какой тип вируса был применен, достаточно сложно. Бактерии и вирусы не имеют запаха или цвета. Их действие проявляется не сразу. Соответственно, для обнаружения биологического оружия необходимы лабораторные исследования, требующие значительного времени. Поэтому, вполне возможно, что далеко не о всех случаях известно общественности.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»