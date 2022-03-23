Совет ЕЭК ввел нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на электромобили при ввозе на территорию ЕАЭС. Льготный режим будет действовать до конца 2023 года, пишет «Дев Бай Медиа» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

От уплаты пошлины освобождаются граждане, которые постоянно проживают в Беларуси, Армении, Казахстане и Кыргызстане. При этом запрещается передавать права владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам с российским гражданством и (или) постоянно проживающим в России.

Сейчас ставка ввозной таможенной пошлины в ЕАЭС для электромобилей составляет 15% от их таможенной стоимости. Ранее в ЕАЭС уже отменяли пошлину, льготный период действовал с мая 2020 года до конца 2021 года.

За прошлый год дилеры Беларуской автомобильной ассоциации увеличили продажи электромобилей на внутреннем рынке почти на 170%. Правда, в количестве вышло не так много — всего 43 электрокара. Доля электромобилей в общем объеме беларуского рынка составляет 0,1%.

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