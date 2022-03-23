Им дали 72 часа на сборы

Комментарий пресс-секретаря МИД А.Глаза о сокращении дипломатического присутствия Украины в Республике Беларусь:

“С 2020 года белорусской стороной фиксировались многочисленные недружественные действия Украины, направленные на безответственное разрушение межгосударственных отношений с нашей страной, деловых контактов и давно устоявшихся связей между людьми.

Дошло до того, что украинские власти начали прямо и косвенно вмешиваться в наши внутренние дела, поставили “на паузу” контакты между государствами и еще в 2021 году на высоком официальном уровне назвали Беларусь “вражеской страной”. За этими заявлениями, к сожалению, следовал целый ряд практических деструктивных действий.

В рамках незаконной авиаблокады руководство Украины, единственное из всех присоединившихся стран, не разрешило пролет через свою территорию даже гуманитарным рейсам с белорусами.

Подчеркну, что все это инициативно и громко делалось в отношении Беларуси, которая даже в самые сложные времена не сделала ни одного антиукраинского шага.

На этом фоне нам было также известно о деятельности ряда сотрудников Посольства и Генерального консульства Украины в Республике Беларусь, несовместимой с дипломатическим статусом. Ее активность нарастала.

Украинский народ при любых обстоятельствах был и остается для нас братским, а Украина – соседкой. Именно этот постулат и расчет на благоразумие лежал в основе всегда сдержанной реакции белорусской стороны.

За гранью нашего понимания находятся недавние действия представителей украинских властей в отношении ни в чем неповинных белорусских граждан, не по своей воле оказавшихся в зоне конфликта, конфискации имущества, хамское обращение с белорусскими дипломатами и членами их семей на КПП “Могилев – Подольский”. Все это циничные попытки разжечь ненависть между народами, перенести политические распри на простых людей. Мы этого никогда не допустим.

В этой связи в полном соответствии со статьей 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях Республикой Беларусь принято решение о сокращении количества украинских дипломатов на своей территории. Данный шаг направлен на прекращение недипломатической деятельности ряда сотрудников украинских загранучреждений. Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов.

Дипломатический состав в формате 1+4 может спокойно продолжать свою работу в соответствии с целями, определенными Венскими конвенциями.

В связи с фактическим отсутствием персонала белорусской стороной также принято решение о закрытии консульства Украины в г.Бресте.

Еще раз подчеркну, что украинцы были и будут оставаться для нас близким народом. Поэтому в связи со сложившейся ситуацией руководством страны в порядке исключения принято решение о разрешении безвизового въезда на территорию Республики Беларусь из Украины, пребывание и последующий выезд из Республики Беларусь до 15 апреля 2022 года включительно украинцам и гражданам других иностранных государств, пытающимся покинуть зону боевых действий.

Надеемся, что это упростит безопасное возвращение указанных граждан в страны проживания, позволит многим воссоединиться со своими родственниками как в Беларуси, так и за ее пределами”, — говорится в сообщении.

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