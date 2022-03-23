Такой финал завершения военного конфликта между Россией и Украиной представляется наиболее вероятным независимому военному обозревателю, ведущему белорусскому эксперту по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александру Алесину.

– Можно ли было не допустить событий, которые происходят с 24 февраля в Украине, да и в России?

– Признаюсь, ранее, комментируя ситуацию, я был уверен, что дело ограничится демонстрацией силы, своеобразной угрозой друг другу в экономическом и дипломатическом плане. Однако, похоже, что руководство России преследует более серьезные задачи, чем просто нейтрализация Украины на экономическом и политическом пространстве. Борьба идет за более глобальные цели. Россия намерена построить новое экономическое образование, где она занимала бы господствующее положение. Выстроить отдельный мир – новую Евразию, в который могли бы войти Россия, Китай, Индия, Пакистан – со всей своей атрибутикой. Цели были глобальные. Сейчас пока непонятно: оправдается ли в нынешней ситуации расчет РФ? Хватит ли у России ресурсов, чтобы переформатировать глобальный мир?

– Началось затяжное противостояние…

– Россия готовилась к серьезной войне долгое время. Сейчас применяется практика «Алеппо» – бои в городской застройке, опробованные в Сирии. К слову, все участвующие в спецоперации летчики и спецназ также прошли подготовку в Сирии. Но подготовленные российские военные недооценили степень мотивированности и сопротивления украинской армии. Это стало серьезной неожиданностью. Предполагаемый блицкриг – удар по психике, массовый стресс, плен, хаос, развал…Как показывает практика, этого не получилось. Сейчас российской армии придется вводить вторые эшелоны, перебрасывать подкрепление из глубины РФ – авиацию, танки, дальнобойную артиллерию. События принимают затяжной характер. Российские генералы полагали, что города достаточно взять в осаду, «обезглавить» местное руководство – военное и гражданское. Надеялись, что под натиском многие попросту не выдержат и сбежат. Не получилось! Теперь города приходится брать штурмом, с большими потерями с обеих сторон, с большими разрушениями городской застройки и инфраструктуры. Надеялись, что обороняющиеся сдадутся на милость победителя. Но, как оказалось, украинские подразделения очень сильно мотивированы. Нынешний выигрыш Украины во времени дает возможность Западу применять все более массированные санкции против России. На мой взгляд, если бы блицкриг удался, рациональный Запад смирился бы с положением вещей, и многих санкций не случилось. Но сейчас очевиден российский проигрыш во многих экономических и политических отношениях.

– Что, на Ваш взгляд, предпримут российские войска?

– Думаю, что в городах будут идти бои, как в Сталинграде. Придется разрушать городскую застройку, применяя тяжелую артиллерию, вакуумные боеприпасы, которые применялись в свое время в Чечне. Если не будет слабости у центральной украинской власти, то такие бои продлятся довольно долго, с большими потерями.

– Почему непонятное слово «спецоперация» не заменяется простым и понятным словом «война»?

– Это слово не применяется из чисто экономических соображений. Обе конфликтующие стороны тщательно охраняют нефтяные, топливные и газопроводы, которые пролегают по территории Украины из России в Европу. Это, понятно, получение валюты в конкретный бюджет. В соглашениях между партнерами предусмотрен форс-мажор – война. Значит, официальное объявление войны неизбежно приведет к расторжению российских и западных контрактов. Поэтому, когда ситуацию объявят войной, сказать трудно.

– Есть ли шанс, что ВСУ удержатся?

– По моему мнению, конец конфликта предопределен поражением Украины. Подавлена система ПВО, острая нехватка боевых самолетов, бронетанковой техники. Происходит резкое сокращение запасов материальных ресурсов и боеприпасов. Несмотря на мотивированность, голыми руками воевать не получится. Наконец, на исходе человеческий ресурс: через 25-30 суток безвозвратно наступает падение боевых качеств воюющих людей. Им нужен длительный отдых, психологическое восстановление.

– Поможет ли Украине Европа, НАТО, к примеру?

– Европа, всей душой ненавидя Россию, желая ей поражения, обеспечивая Украину финансами и вооружением, не сделает рокового шага, не вступит непосредственно в конфликт своими военными формированиями. ЕС и США, если невозможно реализовать войну в политические и экономические преференции для себя, то такая война не нужна.

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