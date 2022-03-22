Министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с Белтелерадиокомпанией, телеканалами «ОНТ», «СТВ» и предприятием «Белтелеком» 23 марта проведет ежегодную проверку автоматизированной системы централизованного оповещения (АСЦО), сообщает МЧС.

Система предназначена для оповещения населения и органов государственного аппарата об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и правилах поведения в таком случае.

АСЦО позволяет обеспечить передачу сигнала «Внимание всем!» с помощью сирен и систем громкоговорящей связи, запускает бегущую строку во время трансляции республиканских телеканалов, а также осуществляет SMS-рассылку операторами сотовой связи.

В ходе тестов в радиоэфире будет транслироваться сообщение: «Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения. Техническая проверка завершена».

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