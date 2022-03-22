Следственный комитет России возбудил в отношении журналиста Александра Невзорова уголовное дело по статье о распространении фейков про российскую армию.

По версии следствия, Невзоров «опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами РФ родильного дома в городе Мариуполе». Записи об этом журналист опубликовал 9 марта в инстаграме, а 19 марта — в ютьюбе.

В СК подчеркнули, что в Минобороны РФ ранее называли недостоверными сведения о том, что российская авиация ударила по роддому в Мариуполе.

Сам Невзоров пока это не комментировал. Cледственный комитет России сейчас устанавливает его местонахождение.

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