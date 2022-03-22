В Беларуси введен временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров. Соответствующее ограничение введено постановлением Совета министров №147 от 19 марта 2022 г.

Как отметили в пресс-службе правительства, запрет вводится на шесть месяцев для защиты экономических интересов государства. В списке запрещенных для вывоза товаров 254 наименования. Ограничение вывоза предусмотрено, как в страны Евразийского экономического союза, так и за пределы ЕАЭС.

Так, в частности, в перечень вошли ряд медицинских материалов и изделий, в т.ч. для стоматологии, стеклянные ампулы, бутыли, кувшины, горшки и прочие стеклянные емкости различной вместимости, лабораторная посуда, отходы и лом стали, вольфрама, резервуары, цистерны и баки, различные инструменты, котлы, газогенераторы, турбины, ядерные реакторы, двигатели внутреннего сгорания и другие двигатели, насосы, холодильники, морозильники и прочее холодильное оборудование, кондиционеры, промышленные и лабораторные печи, посудомоечные машины и аналогичное оборудование, весы, краны, погрузчики, сельскохозяйственные машины, оборудование (для полиграфии, легкой промышленности, металлургии и металлообработки, табачной промышленности), вычислительные машины, торговые автоматы, электрогенераторы, батареи, водонагреватели, телефоны (включая смартфоны), звуко- и видеозаписывающая аппаратура, мониторы и телевизоры, устройства хранения данных, электронные компоненты, железнодорожные локомотивы и вагоны, транспортные средства, тракторы, шасси, самолеты, БПЛА и другие летальные аппараты, их части, суда и их части, микроскопы, измерительные приборы и аппаратура.

При этом постановлением предусмотрена возможность вывоза товаров по разовым лицензиям, за согласованием которых нужно будет обращаться в облисполком и Мингорисполком.

В документе также содержится ряд исключений. Так, не запрещен экспорт из Беларуси и России товаров, произведенных на их территории. Также запрет не распространяется на товары, полученные “в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в соответствии с таможенной процедурой переработки на таможенной территории”. Кроме этого, запрет не касается товаров, следующих транзитом, а также некоторых других случаев.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»