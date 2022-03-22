22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному, которого признали виновным в мошенничестве и неуважении к суду, передает РБК.

Суд назначил ему девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 млн руб., а также полтора года ограничения свободы.

Навальный отреагировал на приговор цитатой из сериала «Прослушка»: «В тюрьме сидят два дня. Первый — когда в нее попадаешь, и второй, когда выходишь».

Процесс проходил в выездном режиме в исправительной колонии (ИК) № 2 Владимирской области.

В приговоре Лефортовского суда говорится, что «Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана». Его признали виновным по всем четырем вмененным ему эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Также Навальному вменили неуважение к правосудию (ч. 1, 2 ст. 297 УК).