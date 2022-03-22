Из сообщений СМИ можно представить, что Россия с первых дней развязанной ею войны в Украине попала под беспрецедентные экономические санкции, которые по своей жесткости и глубине превышают те, что были введены против Северной Кореи и Ирана. Сотни зарубежных компаний покидают российский рынок. Уход только одного «МакДональдс» оставил без работы 65.000 россиян. Закрываются все производства по сборке легковых и обеспечению грузовых иностранных автомобилей. Вот крик души одного из работников завода Hyundai в Санкт-Петербурге:

«Меня и еще 3000 человек уволили просто так, без внятной причины. Зарплату не выдают, пособие тоже. Копили с женой на квартиру, хотели завести ребенка. Питались очень скромно. Потеряв работу, пытался найти другую, но везде увольнения и сокращения. Полки магазинов пустеют с каждым днем, практически все мои друзья такие же безработные. Перспектив никаких. После начала войны с Украиной цены выросли на 30–50 процентов. Почему наша страна в очередной раз бросает нас на растерзание судьбы?»

Крупнейший перевозчик грузов на судах датская компания Maersk остановила отправку контейнеров в Россию, а значит, и отправку российского экспорта. Через месяц-два возникнет дефицит многих товаров. Сейчас люди скупают те, что были завезены до войны. Наблюдаются огромные очереди в магазины. И проблема не только в электронике и бытовой технике, но и в самом необходимом – базовых продуктах для еды. Мясо, фрукты, овощи и другой импорт доставлялись фурами и морскими контейнерами. Все логические цепочки прерываются. На недалеком горизонте – всеобщий дефицит и резкий рост цен. Возвращается советская экономика, если не сказать хуже.

Отдыха для россиян в Турции и Египте уже не будет – все российские карты международных систем Visa и Mastercard заблокированы. Наличную валюту в банках не снимешь. Продажа наличной валюты в российские банки перекрыта. В результате Банк России запретил банкам продавать ее населению. А россияне привыкли хранить свои сбережения в банках. Девальвация российского рубля превысила 100 процентов и берет новые высоты. Впрочем, другим людям, которых большинство (70 процентов россиян никогда не были за границей), всегда было не до заграничного отдыха. Они уже почувствовали дефицит: по основным категориям продуктов, таким как гречка, мука, сахар и т.д., в магазинах ограничения – не больше 5–10 килограммов в одни руки. А что будет через два-три месяца?

Специалисты задумываются: как Россия будет проводить посевную кампанию? Мало того, что крупнейший производитель сельхозтехники John Deere заявил о прекращении поставок в РФ техники и комплектующих, так ведь еще Россия импортирует посевной материал – 90 процентов картофеля и 40 процентов семян. Ушли с российского рынка такие известные ритейлеры, как Inditex, IKEA и H&M, оставив без работы тысячи людей. Автомобильные концерны MAN (Германия) и IVECO (Италия) прекращают экспорт грузовых автомобилей и комплектующих в Россию.

Россия по факту в нарушение всех международных норм национализировала находящуюся в лизинге добрую половину своих воздушных судов. Однако уже имеется запрет на их обслуживание и ремонт в других странах мира. Импортным самолетам, которых абсолютное большинство в парке, остается летать в основном только над своими просторами. Да и то недолго. Не будет поставок запчастей, технического обслуживания.

Сегодня многие традиционные потребители российской нефти отказываются ее покупать даже с большой скидкой. Западная Европа планирует заместить российский газ голубым топливом из США и Катара до конца года. Доходы «Газпрома» резко упадут. 300 миллиардов российских валютных резервов, находящихся за рубежом, заблокированы, и их намерены отдать Украине на восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Поэтому, имея такие долги, Россия стоит на грани дефолта. Грозится выплачивать их своим кредиторам российскими рублями либо вообще не выплачивать.

Естественно, все указанные разрушительные тенденции можно сегодня проецировать и на экономику Беларуси, которая имеет тотальную зависимость от экономики восточной соседки. Они уже видны в банковской сфере, просматриваются в торговле, в сфере занятости. Почти все западные компании и мировые финансовые институты, которые уходят с российского рынка, уходят и с нашего или приостанавливают свою деятельность в Беларуси. Нашу страну считают соучастницей российской агрессии.

Таким образом, развязанная Россией военная агрессия против Украины уничтожает не только Украину, она уничтожает и Россию. Она послужила триггером, спусковым крючком непоправимой деградации экономик двух стран. После окончания войны – на что надеется всё человечество, иначе она перерастет в третью мировую, – не известно, сколько лет понадобится для восстановления катастрофически разрушенной экономики нашей южной соседки. Но в этом ей помогут многие страны. А вот кто поможет россиянам, более половины которых на сегодня поддерживают братоубийственную войну?

Публикация из № 23 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету

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