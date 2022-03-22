КГБ ликвидировал резидентуру Украины, которая действовала под дипломатическим прикрытием. Такое заявление сделал заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек, сообщает БЕЛТА.

По его словам, КГБ в течение последних лет фиксировал в Беларуси активную разведывательную деятельность с позиции украинского посольства, а также консульства этого государства в Бресте.

— При общей численности дипломатической миссии Украины чуть более чем два десятка человек, не менее половины из них являлись кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины, что является беспрецедентным даже для дипмиссий крупных государств и свидетельствует о выборе Украиной курса на проведение агрессивной разведывательной деятельности в отношении нашей страны вопреки нормальным дипломатическим отношениям, — рассказал Константин Бычек.

Он также добавил, что сотрудники посольства проводили агентурную разведку, предпринимали попытки сформировать разветвленную сеть информаторов из числа белорусских граждан и лично собирали разведывательную информацию, в том числе в отношении белорусских военных объектов.

Меры, которые КГБ предпринимал для пресечения противоправных проявлений со стороны украинских дипломатов, не остановили «враждебную деятельность» против Беларуси, подчеркнул представитель ведомства.

— В соответствии с белорусским законодательством в действиях отдельных украинских дипломатов содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 358 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Шпионаж. Однако в соответствии со ст.31 Венской конвенции о дипломатических сношениях указанные лица пользуются иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания. В связи со сложившейся ситуацией Комитетом государственной безопасности приняты исчерпывающие меры по сковыванию разведдеятельности противника и ликвидации резидентуры, действовавшей под дипломатическим прикрытием, — заключил он.

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