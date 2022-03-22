Всего чуть больше месяца назад Александр Лукашенко заявлял американскому журналисту, что разведка США, которая пророчит нападение России на Украину, никчемная. Еще 23 февраля Александр Лукашенко уверял, что Беларусь не станет источником угроз для других народов. А 24 февраля российские войска пошли в наступление на Украину, и пошли с нашей территории. Как так получилось?

«Народная Воля» восстановила хронологию событий.

«Это нам надо, а не России»

25 января 2022 года проходило заседание-совещание в Национальной академии наук Беларуси. На нем Александр Лукашенко возмутился тем, что Запад обеспокоили совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость–2022», на которые Россия стянула в Беларусь значительную военную группировку.

«Вы даже не думайте, что мы тут кого-то провоцируем… Сегодня гвалт: «Учения, учения!» Единственное, чтобы вы понимали, совпали эти учения с формированием на юге некоего контингента белорусских Вооруженных сил. Я вынужден это делать, потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками. И оттуда идет оружие. Это доказано, задержаны люди, они признались – где покупали, где брали, кто их финансировал. Хорошо, мы задержали, а если бы нет? Поэтому с Украиной, к сожалению (к большому сожалению), нам непросто. И нам надо ускоренным вариантом создавать там соответствующую группировку, чтобы прикрыть почти полторы тысячи километров границы с Украиной. И вся эта работа, которую мы запланировали давно, совпала с учениями, которые мы с Путиным год назад договорились провести на юге Беларуси. Это нам надо, а не России. В результате этих учений мы будем видеть, где и какие части нам надо сосредоточить. Я был в Лунинце – это супераэродром военный, оставшийся от Советского Союза. Мы не развалили инфраструктуру и объекты. И она сегодня востребована.

И потом, кому какое дело? Мы что, незаконно проводим эти учения? Если хотите, это демонстрация нашей силы. Они должны видеть, что мы не одни.

Еще раз подчеркиваю: не думайте, что мы нагнетаем обстановку, что нам нужна война. Да не нужна она нам».

«Украина никогда с нами не будет воевать»

4 февраля. Александр Лукашенко дает интервью одиозному российскому журналисту Владимиру Соловьеву и делает свой прогноз вероятности войны.

– Вы видите возможность большой войны в Европе: сначала Украина, потом Европа?

– Нет. Слишком комфортно мы живем. Комфорт – это очень важно. Понимаете, когда человек начинает думать, мозгами шевелить: завтра война и надо в землянку сесть, как у нас в Беларуси говорят…

– Да, сядем, нам-то не привыкать. А американцы не сядут. Они далеко, для них это счастье, если Европа взорвется.

– Об этом и речь….

17 февраля. Александр Лукашенко приезжает на полигон под Осиповичами на учения «Союзная решимость–2022». Здесь его ждут журналисты, в числе которых журналист CNN. Он и задает вопрос, который разозлил Лукашенко.

– Руководство США говорит о том, что, если Беларусь нападет на Украину либо Россия с территории Беларуси нападет на Украину, для Беларуси будут серьезные последствия. В связи с этим вы продолжаете поддерживать российский курс в отношении Украины?

– Задам вам уточняющий вопрос: вы до сих пор верите, что мы отсюда будем нападать на Украину? Или у вас уже (извините, по-народному скажу) этот бздык прошел?

– Не важно, верю я в это или нет, но официальная позиция Соединенных Штатов такая: они исходят из того, что угроза реальная. Российские войска накапливаются как на территории Беларуси, так и на границе с Украиной, и они говорят о том, что это вызывает озабоченность.

– Это официальная позиция вашего правительства. А это официальные действия Беларуси и России. У нас есть договор белорусско-российский, у нас фактически создана единая группировка, считайте – единая армия. То есть это наша официальная позиция. И вы, пожалуйста, эту позицию учитывайте так, как мы учитываем вашу позицию. Ну а вообще, вы что здесь делаете, за тысячу километров? В Украине ваши специалисты, в Польше ваши войска, в Литве, Латвии, Эстонии. Что вам делать здесь, за тысячи километров? Поэтому нас упрекать не надо. В Канаде и Мексике наших вооруженных сил нет. Поэтому успокойтесь. Вы должны признать, что вы прошлепали перед всем мировым сообществом. Вы обвиняли Россию и Беларусь, что мы вторгнемся вчера (16 февраля. – Прим.) в Украину. Не вторглись. Значит, ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите [на нее] никчемная. Признайте хотя бы это!

Во время этого же подхода к прессе Лукашенко пришлось отвечать еще на один вопрос: «Какую роль может играть Минск в нормализации отношений между Москвой и Киевом?»

Ответ был таким:

– Есть президент Путин, есть президент Зеленский. Всё, что они захотят, мы сделаем. Цель одна – мир на Донбассе. Чтобы больше не гибли люди и люди не боялись смотреть в небо. Мы готовы сделать всё.

«Никогда не придем в Украину на танке!»

В этот же день проводил пресс-конференцию министр иностранных дел Владимир Макей. Корреспондент газеты «Вашингтон пост» задал ему такой вопрос: «Еще несколько лет назад Минск играл одну из самых центральных миротворческих ролей между Россией и Украиной, а сейчас мы слышим от Александра Лукашенко достаточно воинственные заявления о необходимости укреплять южную границу и о том, что, если война будет, она будет три-четыре дня. Что изменилось, почему так изменилась риторика Беларуси?»

Кроме того, журналистка попросила уточнить информацию по учениям: сколько военнослужащих и что будет с российской военной техникой после их окончания?

– Беларусь никогда не отходила от дружеских намерений в наших отношениях с Украиной, – заверил Владимир Макей. – Мы рассматриваем Украину как нашего соседа, как братский славянский народ, как торгово-экономического партнера. Очень важного торгово-экономического партнера! Второго по значимости после России. У нас около 7 миллиардов товарооборота, и мы тесно связаны торгово-экономическими отношениями. Ну и нельзя сбрасывать со счетов человеческий фактор. Наши граждане практически не чувствуют, что там находится граница. Есть факты, когда мы, несмотря на то, что существует граница, разрешаем украинским гражданам собирать какие-то ягоды на территории Беларуси, понимая, что для них это важно с точки зрения выживаемости.

Не мы были инициаторами ухудшения отношений с нашей южной соседкой. Инициатором была другая сторона. Более того, для нас было удивительно, когда другая сторона бежала впереди планеты всей и инициировала ряд шагов, связанных с введением каких-то деструктивных мер против Беларуси. Даже быстрее Европейского Союза. Я имею в виду, в частности, запрет на полеты белорусской авиации через воздушное пространство Украины (имеется в виду инцидент с принудительной посадкой в Минске самолета Raynair, после которого европейские страны ввели запрет полетов над своей территорией белорусских самолетов и сами отказались летать над Беларусью. – Прим.). Президент Беларуси никогда не говорил, что он готов, как вы сказали, если будет война, то в течение трех-четырех дней падет Украина… Президент Беларуси говорил о том, что мы никогда не придем в Украину на танке, мы приедем туда на тракторе. И это заявление говорит само за себя.

Что касается нынешних белорусско-российских учений в рамках Союзного государства, то они являются плановыми. Эти учения позволяют проверить готовность сил и средств Союзного государства. И то, что они происходят на территории Беларуси, это вполне обоснованно. Мы видим, какую активность проявляет НАТО на наших западных границах и в том числе в Украине. И это ответ на те действия, которые предпринимаются нашими западными партнерами.

Ни одного военнослужащего и ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений. Об этом заявлено и на уровне Министерства обороны, об этом сказал президент, об этом заявила белорусская сторона в ходе различных мероприятий в рамках ОБСЕ. Что касается количества задействованных военнослужащих, то оно не превышают параметры соответствующего Венского документа 2011 года. Об этом говорилось и на брифингах в Министерстве обороны Беларуси, об этом мы несколько раз заявили и на совете ОБСЕ, и на ряде встреч, которые были организованы по запросу Балтийских государств и некоторых других стран. Ни одного положения Венского документа или иных каких-то международных договоренностей мы не нарушили.

Министр Хренин готовился к обороне

Учения «Союзная решимость–2022» были анонсированы на 10–20 февраля. После этого российские войска должны были покинуть Беларусь. Однако не покинули.

За день до окончания, 19 февраля, президент России Владимир Путин открыл учения с отработкой ядерных ударов по вероятному противнику. На них присутствовал и Александр Лукашенко. А уже 20 февраля министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что Москва и Минск решили продолжить проверку сил реагирования Союзного государства из-за ситуации в Донбассе. Он сказал, что военнослужащие двух стран более детально отработают этапы обороны двух стран. «Направленность учений призвана обеспечить деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи общих границ», – заявил министр.

«Мы агрессорами не будем»

23 февраля – День защитников Отечества и, как мы теперь знаем, последний мирный день перед нападением на Украину. Вечером Александр Лукашенко выступает с речью на торжественном собрании в честь праздника. Знал ли он, что через несколько часов начнется война? Что с территории Беларуси начнется обстрел Украины, а через белорусско-украинскую границу двинут российские колонны тяжелой военной техники, чтобы взорвать мирную жизнь украинцев?

По идее, после встречи с Владимиром Путиным, после того, как российские войска после учений не вернулись в места дислокации, должен был знать. А значит, в речи перед военными должны содержаться хоть какие-то намеки на то, что произойдет через несколько часов. Были ли они? Вспомним те рассуждения А.Лукашенко:

– Сегодня, живя под безоблачным небом, к сожалению, мы не можем себя чувствовать в полной безопасности. Как я сказал, силы освободились, их надо чем-то занять. Но занять подальше от своих границ и решить свои вопросы – как внутренние, так и внешние. И дело здесь не в России, не в Беларуси и даже не в Украине. Дело в них. Это они толкают нашу братскую страну к противостоянию. Это они хотят навязать здесь нам войнушку, чтобы навсегда этот славянский центр отстегнуть от противостояния с ними, а потом разобраться один на один с Китаем. Это главный их замысел, и это не только моя точка зрения, как вы понимаете.

Все эти войны – это вопрос вечного конфликта цивилизаций, идеологий, культур, в котором восточнославянские народы никогда не были агрессорами. И запомните: мы агрессорами не будем».

«Вы знаете, в нашем народе все больше и больше бытует вопрос: а будет ли война? […] Она уже давно идет против нас. Гибридная война. Это современная война: помните, блицкриг, давление через средства массовой информации, а затем экономическая и финансовая война, которая выражается в санкциях. Чрезмерные санкции – это удушение любого государства и народа – могут поставить любые государства на грань горячей войны.

Так что эта война идет, просто современный, сегодняшний период настолько сложный и противоречивый, что дай бог, чтобы он нас уберег от ошибок, чтобы мы ни в коем случае не допустили неверных решений и неверных шагов. Между предательством своих друзей, своих союзников и противодействием этой агрессии не бездна – совсем малое расстояние. И мы, белорусы, должны сделать так, чтобы не вляпаться и ни в коем случае не допустить предательства, которое останется пятном на всем белорусском народе».

«Запомните: власть и я, как президент, буду делать всё для того, чтобы Беларусь была мирным островком на этой обезумевшей планете. Вы можете спросить: в чем же причина? Да не в противостоянии России и Украины (я уже вам сказал, в чем дело). В чем же мы виноваты, что нам всегда доставалось от этих войн? Ответ простой: всё дело в том, что Господь не то ли обидел нас, не то ли подарок нам преподнес, поселив нас здесь, в центре Европы, на перекрестке всех дорог. На том перекрестке, который не объехать и не обойти.

Но в этом не наша вина. Мы не выбирали свою Родину, так сложилось исторически, веками. Мы всегда сеяли только мир, и нам стыдиться нечего: ни за то противостояние Украины с Россией, Донбассом, Донецком, Луганском. Вы помните мою позицию: мы всегда предлагали мир.

И с этой высокой трибуны в этот острый период хочу еще раз обратиться (после встречи с президентом России) к украинскому народу и руководству, если они еще не перешли красную черту: давайте сделаем так, мы, славяне, чтобы мы всегда жили в мире и согласии.

Всё проходит: не только противостояния, конфликты, но и самые страшные войны. Всё проходит, забывается. Вся проблема в том, насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов. Поэтому еще раз предлагаю: остановитесь, отмахнитесь вы от этих заокеанских хозяев. Никакого счастья они вам не принесут. Как только вы станете им неугодными, они вас выбросят на помойку истории. Это наш путь – путь миролюбия и согласия.

Но те, кто точит штыки, прежде всего на западе нашей страны (подчеркиваю: на западе), помните: мы предателями никогда не были и не будем. И, как вы планируете, расстрелять русских в спину через Беларусь у вас не получится. Поэтому еще раз повторяю: надо успокоиться, взять голову в руки и принять правильное решение в интересах народов. Народы, которые погибнут, не дай бог начнется война, не хотят этой войны, они не хотят погибнуть. Они хотят жить, как все.

Вот наша незыблемая позиция. Я ее откровенно вам излагаю. Но еще раз хочу подчеркнуть: никакой паники, никакого безумства. Как жили мы, так и будем жить».

Что означают эти слова? Лукашенко предлагал украинскому народу капитулировать и не сопротивляться, чтобы не погибнуть? Он что, считал, что украинцы не имеют права вырваться из «братских объятий» России и в будущем влиться в Европейский Союз? Или он думал, что до войны еще есть время, за которое можно что-то предпринять и не перейти «красную черту»? А может, он, Лукашенко, тоже ничего не знал, просто чувствовал, что готовится что-то нехорошее? По крайней мере в этой же речи были и такие слова: «Беларусь никогда никому не угрожала и никогда не станет источником угроз для других народов». А буквально через несколько часов над головами мирно спящих украинцев небо разверзлось от разрывов снарядов. И начался ад.

История обязательно ответит на эти вопросы.

…А Россия против

Мы так боролись за мир, вместе с российской пропагандой так страдали по детям Донбасса, что из-за этой борьбы уже убиты более сотни украинских детей, еще сотня ранены и покалечены, погибли тысячи мирных жителей, свои дома вынужденно покинули 3 миллиона беженцев, и многим будет некуда возвращаться, так как их дома разрушены в результате обстрелов. Цинковые гробы идут и российским, и украинским матерям. Вот такой «русский мир» кремлевские имперцы принесли в Украину. И давайте прямо скажем: Беларусь этому поспособствовала.

Оправдывая эту бойню, никто не вспоминает о том, что после 2014 года, когда вспыхнул вооруженный конфликт, Украина 11 раз ставила в ООН вопрос о введении в Донбасс миротворцев. И именно Россия каждый раз выступала против.

Сейчас история повторяется. Украина вновь обращается в ООН с призывом направить в страну миротворцев, но Россия как член Совета Безопасности ООН блокирует это решение. Ради мира? Или всё-таки ради войны?..

Волнуют ли Россию Донецк и Луганск, волнуют ли люди, которые там живут? Или это просто повод для атаки на Киев?

«С кем вы собрались воевать?»

24 февраля, в день, который изменил мир, Александр Лукашенко проводил оперативное совещание с военными. И по-прежнему прогнозировал скорую капитуляцию Украины. «С кем вы собрались воевать – ядерная держава мощнейшая. Зачем вам это? Нет, всё равно. Вы думаете, они не понимают, что не готовы к войне с Россией? Они это понимают», – вещал он.

И, надо признать, что не только Александр Лукашенко давал Украине три-четыре дня в противостоянии с Россией. На Западе тоже так думали и даже с помощью не торопились.

Но миф о могуществе российской армии разбит в пух и прах. Более чем за три недели ей не удалось взять ни одного крупного города, ни в одном из украинских регионов не удалось провозгласить какую-нибудь ХНР. Разве что Херсон. Так это небольшой город, который до 2020 года вообще был городом областного подчинения. Но и в нем люди ежедневно выходят на акции с лозунгами «Херсон – это Украина!».

И теперь уже со всех сторон звучат совершенно иные речи.

Украинцы воюют так, как не сможет ни один, даже самый обученный, наемник. Потому что они воюют за свою землю, за свой дом, за будущее своих детей. Они воюют за свое государство, потому что верят в него. А во что верить нам? Словам Лукашенко?

Публикация из № 23 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету

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