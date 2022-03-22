У богатых свои причуды! Самый обеспеченный человек в мире живет в сборном домике площадью 37 кв.метров, спит на дырявом матрасе, питается арахисовым маслом и доволен жизнью.

Между тем состояние Илона Маска, по данным Forbes, оценивается более чем в 268.000.000.000 долларов.

Основатель «Tesla» и «Space X» может позволить себе любую роскошь, но не делает этого. Экс-возлюбленная миллиардера канадская певица Граймс характеризует его образ жизни как «нищенский».

Граймс и Илон Маск были вместе с 2018 года, а о расставании объявили осенью 2021-го. Проживали возлюбленные совместно в Лос-Анджелесе в очень убогом доме за 40.000 долларов.

Средняя стоимость приличного жилья в этом месте составляет 900.000 долларов.

Граймс вспоминает, что Маск – очень экономный человек. Когда в матрасе была обнаружена дыра, новый он покупать отказался, а предложил Граймс привезти матрас из ее дома и спать на нем.

Доходило до смешного, когда женщина уговаривала богатея переехать из дома без охраны, где соседи беспрепятственно снимают знаменитостей на видео, а питаться уже который день приходится арахисовым маслом.

Маска не интересуют ни дом, в котором он живет, ни то, на чем он спит и что ест. Еще в 2020 году он говорил о том, что продаст всё свое имущество и всецело посвятит себя миссии полета на Марс.

Из Лос-Анжелеса Илон перебрался в Остин – столицу Техаса, так как не соблюдал ограничения по коронавирусу и повздорил с властями Калифорнии. Такое местоположение понравилось предпринимателю еще и тем, что рядом с Остином расположен космодром его второй компании «Space X».

Сегодня он проживает в сборном домике площадью 37 кв.метров. Стоимость жилья – 50.000 долларов, а в случае необходимости дом можно собрать, как конструктор из готовых бетонных панелей. Миллиардера устраивает его жилище.

Справедливости ради стоит отметить, что не всегда Илон Маск ютился в таких «крохотулях». В прошлом году он продал последний принадлежавший ему особняк за 32.000.000 долларов. Это целое поместье с историей, расположенное в Кремниевой долине в Калифорнии.

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