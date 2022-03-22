“Новая газета” и ее главный редактор Дмитрий Муратов решили передать Нобелевскую медаль премии мира в Фонд помощи украинским беженцам.

Об этом говорится в заявлении главреда.

“Новая газета” и я решили передать нобелевскую медаль премии мира 2021 года в Фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 млн. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду.

Издание и Муратов призвали стороны конфликта в Украине немедленно прекратить огонь, обменять пленных, возвратить тела погибших, предоставить гуманитарные коридоры и помощь, а также обеспечить беженцев.

Напомним, Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года “за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира”. Муратов перечислил свою часть денежной премии благотворительным организациям.

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