Известная белорусская пловчиха рассказала, как эвакуировалась с семьей из Украины.

«Муж разбудил меня 24 февраля в 7 утра со словами, что началась война, – говорит Александра Герасименя. – Российские войска вторглись на территорию Украины, Киев, как и многие другие города, был обстрелян. Воздушную тревогу мы просто проспали…

На адреналине начали собирать сумки. Страх, паника, в голове – тысяча вопросов: что делать дальше, куда ехать, где безопаснее?..

Через пару часов паника ушла, включилось здравомыслие. Сейчас сотни тысяч украинцев пытаются выехать из города. Город полностью заблокирован, километровые пробки, как живая мишень, растянулись по всему Киеву. Приняли решение остаться в городе.

А город тем временем жил своей жизнью. Да, огромные очереди в магазинах и в банкоматах, но по улицам прогуливались парочки, пили кофе, мамочки с колясками и детьми гуляли на площадках. Группа людей собралась с сумками возле подвала, что напротив детской площадки. И все только напряженно поглядывали на небо, где каждые полчаса пролетала военная техника, в ожидании очередной сирены».

Спортсменка рассказала, что тот день прошел относительно тихо – успели собрать чемоданы, закупить продукты, снять деньги.

«Настала ночь – самая длинная ночь в моей жизни, – продолжает Александра. – Налеты проходили ночью, поэтому решили спать посменно, чтобы в этот раз не пропустить сирену.

Пульс под 180, мысли, которые сменяли друг друга, как ветер, страх за свою семью и готовность в ту же минуту хватать ребенка, вещи первой необходимости и бежать в укрытие, так и не дали уснуть. Да и вряд ли в эту ночь кто-то мог уснуть. Тем более когда вдалеке раздаются звуки взрывов. Это потом, спустя несколько дней войны, многие уже не обращали внимания на сирены и обстрелы, спокойно реагировали и неспешно шли в укрытие. Люди ко всему привыкают…

Рано утром посмотрели по геолокации, что российские танки в 30 километрах от Киева, тянуть больше некуда.

Загрузились в машину и двинулись в путь. Выехать из города было совсем не просто. Тем более что мы находились близко от Ирпеня, там, где уже проходили боевые действия. Но ехать через весь город тоже не хотелось, могли попасть в многочасовую пробку только по городу.

Пробка понемногу двигалась, периодически по встречной полосе проезжала боевая техника. И больше напрягало то, что она двигалась в одну сторону с нами. Недалеко слышались звуки выстрелов. Когда мы проезжали возле военного аэродрома, раздались раскаты взрывов. Помню, дочка София еще спросила: а что это такое? В этот момент в машине воцарилось молчание, я не знала, что ответить трехлетнему ребенку. Выручила бабушка, которая сказала, что это гром.

Периодически на встречной полосе появлялся ряд машин, которые двигались в нашем направлении. Сначала было страшно выезжать на «встречку», на дороге были сильные аварии, которые создавали дополнительный затор.

Но после первых взрывов поняли, что гораздо опаснее находиться в пробке и стать мишенью.

В целом в дороге до границы мы провели около 12 часов. И, когда до границы оставалось около 20 километров, наш навигатор решил срезать путь и повел нас по проселочной дороге. Заблудились. По дороге обратно проезжали старое заброшенное кладбище. На фоне всех последних событий было жутковато…»

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